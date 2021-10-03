هذه أبرز أرقام سوق العمل في السعودية

دخلت قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بشأن تطبيق توطين الأنشطة والمهن العقارية ودور العرض السينمائي حيز التنفيذ ابتداء من الأول من أكتوبر، وجاءت هذه القرارات لتوفير فرص عمل جديدة محفزة ومنتجة.

وصدرت أيضاً قرارات سعودة بعض المهن في قطاعات السينما والعقار تدخل حيز التنفيذ وشملت المرحلة الأولى من القرار، قصر العمل على السعوديين بنسبة 100% في مهن مبيعات السينما، ومنح استثناء لبعض التخصصات الفنية والمساندة، على ألا يتجاوز عدد العمالة الوافدة المستثناة 15% من مجموع العاملين في المنشأة.

مادة اعلانية

وانخفض معدل بطالة المواطنين في السعودية إلى 11.3% في الربع الثاني مقارنة بـ 11.7% في الربع الأول 2021.