أسعار خام نايمكس تتخطى مستويات 80 دولارا للبرميل مجددا

تخطت أسعار خام نايمكس مستويات 80 دولارا للبرميل مجددا لتواصل مكاسبها المستمرة منذ أسابيع وسط أزمة الطاقة العالمية وعدم إقرار أوبك+ بزيادة إضافية لإنتاج النفط في اجتماعها الأخير.

من جانبها توقعت شركة أرامكو السعودية أن النقص في إمدادات الغاز أدى إلى ارتفاع الطلب على النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا، فيما توقع "غولدمان ساكس" استمرار ارتفاع الطلب على النفط.