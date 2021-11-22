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كم تبلغ الأصول المملوكة لشركة "مبادلة" للاستثمار؟

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مبادلة للاستثمار

كم تبلغ الأصول المملوكة لشركة "مبادلة" للاستثمار؟

تضم استثماراتها أصولا في 50 دولة

دبي - العربية.نت

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تدير شركة مبادلة للاستثمار، المملوكة لحكومة أبوظبي محفظة متنوعة من الأصول والاستثمارات، وتبلغ الأصول التي تديرها 894 مليار درهم، وتضم استثماراتها أصولا في 50 دولة.

نشأت شركة مبادلة للاستثمار بعد دمج شركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك" وشركة المبادلة للتنمية في 2017.

وانضم مجلس أبوظبي للاستثمار لشركة مبادلة للاستثمار في 2018، وأطلقت شركة مبادلة للاستثمار، مبادلة كابيتال الأسبوع الماضي المتخصصة في إدارة الأصول.

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