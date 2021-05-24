منظومة النقل السعودية تضع المملكة بمراكز متقدمة عالمياً

استطاعت السعودية تحقيق إنجازات كبيرة خلال الأعوام الماضية في منظومة النقل لديها مما مكنها من تبوء مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية، وهو أمر يدعم أهدافها في أن تكون مركزاً مركزاً لوجستياً عالمياً، لنتابع أبرز هذه الإنجازات.

وتعد منظومة النقل السعودية من أكثر القطاعات التي تساهم بتحقيق أهداف رؤية 2030، إذ تهدف المملكة لترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي.

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وفي 2019، احتلت السعودية المرتبة الأولى عالميا في ترابط شبكة الطرق، وفي العام الماضي احتلت المرتبة الأولى عربيا في تقنية الاهتزازات التحذيرية على الطرق، وأيضا جاءت في المرتبة الأولى عربيا والعشرين عالميا في الحمولة الطنية للأسطول البحري، كما جاءت في المرتبة الخامسة عالميا في سرعة مناولة الحاويات.

وحصلت 3 مطارات بالسعودية على مراتب عالمية، وتم تصنيف "الخطوط الجوية السعودية" في فئة الخمس نجوم على مستوى شركات الطيران العالمية، كما تم تصنيفها في الفئة الماسية في المحافظة على الصحة والسلامة، كما تم تصنيف "سار" أحد أفضل 3 شركات في مؤشر الأمان العالمي.