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أهم 9 معلومات عن "ديوا" التي تستهدف دبي إدراجها في السوق المالية

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سوق دبي

عاجل: أهم 9 معلومات عن "ديوا" التي تستهدف دبي إدراجها في السوق المالية

نجحت الهيئة في خفض الفاقد من شبكات المياه من 42% إلى 6.5% خلال 20 عاما

دبي - العربية.نت

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مع استهداف إمارة دبي طرح "ديوا" للاكتاب العام تمهيدا لإدراجها في سوق دبي المالي، تتجه الأنظار للشركة، وهذه أهم 9 معلومات.

تأسست هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" -التي أعلنت الإمارة عن إدراجها في السوق المالية- في الأول من يناير 1992.

وحسب بيانات الهيئة، فإن أقل معدل انقطاع للكهرباء لكل مشترك سنويا على مستوى العالم يبلغ متوسط 1.86 دقيقة.

نجحت الهيئة في خفض الفاقد من شبكات المياه من 42% عام 1988 إلى 6.5% عام 2018.

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أطلقت الهيئة مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية عام 2012

القدرة الإنتاجية للمجمع تصل إلى 5000 ميغاواط بحلول 2030

الاستثمارات الإجمالية للمجمع تصل إلى 50 مليار درهم.

تملك "ديوا" أكبر محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الإمارات.

وصلت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 94% بنهاية 2019.

أطلقت "ديوا" عدة مبادرات ذكية أبرزها شمس دبي والتطبيقات والعدادات الذكية، والشاحن الأخضر.

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