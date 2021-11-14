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 كيف انتهت محادثات COP 26؟

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التغير المناخي

كيف انتهت محادثات COP 26؟

توصلت 200 دولة إلى اتفاق عالمي للحفاظ على هدف اتفاقية باريس للمناخ

دبي - العربية.نت

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توصل المفاوضون من نحو 200 دولة اجتمعوا في غلاسكو إلى اتفاق يسعى إلى الحفاظ على هدف اتفاقية باريس للمناخ ويذكر علانية، للمرة الأولى، خطط التعامل مع الفحم، وذلك بعد أسبوعين من محادثات الأمم المتحدة للتغير المناخي COP26.

تم الاتفاق على مضض بعد الرضوخ لمطالبة كل من الصين والهند في اللحظة الأخيرة بتعديل اللغة المتعلقة بقرار استخدام الفحم، إلى التخفيض التدريجي بدلا من التخلص التدريجي.

وتمت الموافقة على إلغاء الدعم غير الفعال للوقود الأحفوري وتعزيز الأهداف المناخية في وقت أقرب.

كان الهدف العام للقمة إبقاء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية وتجنب آثار تغير المناخ، ولكن البعض يرى أن الاتفاقية غير كافية لتحقيق ذلك.

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