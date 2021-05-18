بيم كابيتال: أهم مؤشرات التضخم باقتصاد أميركا لم تنعكس بعد

اعتبر العضو المنتدب لدى شركة "بيم كابيتال" مهند الأعمى في مقابلة مع "العربية" أن أهم مؤشرات التضخم الأميركي العام، وهو تضخم الرواتب لم ينعكس بعد وبالتالي يظل هذا العنصر الأبرز الذي ينظر إليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء وسجلت خلال الجلسة أعلى مستوياتها في نحو 4 شهور، مدعومة بانخفاض الدولار الأميركي واستخدام المستثمرين المعدن الذي لا يدر عائدا للتحوط ضد ارتفاع التضخم.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية ‭‭0.2‬‬% إلى ‭‭1868.30‬‬ دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة ‭‭0854‬‬ بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ ‭‭29‬‬ يناير في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب ‭‭0.1‬‬% إلى ‭‭1869.60‬‬ دولار.