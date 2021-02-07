قال مدير شريك في جلوبال لتداول الأسهم والسندات، وليد الخطيب، إن خفض سوق أبوظبي للعملات سيساهم في زيادة الإدراجات الأولية في السوق كما سينشط التداول.

وأوضح في حديثه للعربية أن تخفيض العمولات يساعد على تقليص تكلفة الاستثمار وبالتالي يشجع المستثمرين بالدخول والخروج من السوق، ما يرفع معدلات التداول.

وأوضح أن القرار الخاص بوضع حد أقصى للعمولات المتحصلة لصالح السوق والبالغة 20 مليون درهم من شركة السمسرة، يعد قرارا جيدا لكن القيمة مازالت مرتفعة، إذ أن هذا الأمر يلزم شركات السمسرة بقيم تداولات تقارب 1.3 مليار ريال.