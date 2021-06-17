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توجه جديد في سوق أبوظبي يخلق الزخم ويرفع معدلات السيولة

سوق أبوظبي

توجه جديد في سوق أبوظبي يخلق الزخم ويرفع معدلات السيولة

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دبي - العربية.نت

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قال وليد الخطيب المدير الشريك في غلوبال لتداول الأسهم والسندات، إن سوق أبوظبي للأوراق المالية أوجدت نموذجا خاصا بها بعد حقبة من التداولات الضعيفة، مع عودة التدخل الحكومي لإعادة هيكلة بعض الشركات الخاملة وإجراء استحواذات خاصة وتغيير النشاط.

ولفت في مقابلة مع "العربية"، إلى خلق عامل مساعد في السوق هو صانع الاستقرار السعري، الذي يهدف لإيجاد نموذج لحماية أسعار الأسهم من سلوكيات المضاربين.

وأضاف: "السوق أصبحت تعمل بطريقة نظامية ضمن أهداف واضحة، مما انعكس في أحجام تداول مرتفعة ونشاط على أسهم خاملة مع التركيز على الأسهم الرئيسة كالبنوك والعقار".

من ناحية أخرى، قال إن الظروف الحالية كانت تشكل تحديات لدول الخليج، لكن ارتفاع النفط عامل مهم في موازنات دول المنطقة بحيث يحقق فوائض تمنح الفرصة للصرف على المشاريع التنموية مما يعطي دفعة للاقتصاد.

وقال أيضاً إننا "بصورة عامة تخطينا مرحلة هامة من أزمة كورونا وتداعياتها مع عودة النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي، كما أن فتح المجال للسفر عامل مهم للحكومة والقطاع الخاص".

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