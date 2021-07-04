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فشل التحالف بين موبايلي وزين في أبراج الاتصالات

سوق السعودية

فشل التحالف بين موبايلي وزين في أبراج الاتصالات

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" أن التوجه بتشكيل تحالف مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" السعودية وشركة الاستثمارات الرائدة "الرائدة" وشركة أي أتش أس كي اس ايه المحدودة "أي أتش أس" للاستحواذ على أبراج الاتصالات المملوكة لكل من شركتي موبايلي وزين السعودية لدمج وتوحيد هذه الأبراج تحت كيان تجاري مسجل في المملكة العربية السعودية "شركة الأبراج" لا يتوافق مع متطلبات موبايلي الاستراتيجية وأهدافها لتحقيق الكفاءة التشغيلية والمالية.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إنها ستستمر شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" بتقييم العروض الأخرى بهدف تحقيق أفضل عائد للشركة ومستثمريها ورفع نسبة المشاركة في أبراج الاتصالات وتحقيق الكفاءة القصوى، والارتقاء بمنظومة الاتصالات وتقنية المعلومات بدعم واشراف من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وكانت شركة "موبايلي" قد أعلنت في 25 مايو الماضي توقيع الشركة مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) بتاريخ 11-11-1441هـ الموافق 2-7-2020م لتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين تتولى إعداد وطرح كراسة طلب عروض لشراء أبراج الهاتف المتنقل التي يملكها الطرفين، أو دمجها في شركة واحدة مع مستثمرين آخرين أو تشغيلها نيابة عنهم.

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