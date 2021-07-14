الأسواق تنتظر شهادة باول وتفسيرات الفيدرالي لقفزة التضخم

تنتظر الأسواق العالمية شهادة رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول أمام الكونغرس اليوم الأربعاء، لمعرفة تفسير الفيدرالي للارتفاع القوي في معدل التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، وما إذا كان سيكرر تأكيداته على أن مسألة التضخم عابرة، ومتى يمكن أن تعود إلى المستويات المستهدفة عند 2% بعدما قفزت حالياً فوق 5% ما يعني أن الأمر قد يستغرق فترة طويلة.

التضخم شهد قفزة أيضاً في بريطانيا، حيث كل مؤشرات أسعار المستهلكين مرتفعة بقوة، والعوامل متعددة على رأسها ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة، إذ ارتفعت الأخيرة بواقع 20% وهو أعلى مستوى في 10 سنوات.