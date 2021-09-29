كيف سيكون أداء سهم "أدنوك للحفر" بعد الإدراج؟

قال مروان شراب رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في الرمز كابيتال، إن حجم الإقبال على الاكتتاب في سهم "أدنوك للحفر"، مؤشر صحي للشهية في أسواق الإمارات وبالتحديد سوق أبوظبي التي صعدت 50% منذ بداية العام.

وأوضح في مقابلة مع "العربية"، أن التوزيعات المقترحة على سعر الاكتتاب عند 6.5% هي من أعلى التوزيعات الموجودة في الأسواق المحلية والمجاورة.

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وأضاف أن القيمة السوقية للشركة المقدرة عند 36 مليار درهم، تضعها ضمن فئة تعتبر متقدمة في السوق المحلية، وترجح السهم للزيادة في الوزن ضمن مؤشرات إم إس سي آي وفوتسي ما يدر تدفقات من الصناديق الخاملة.

ولفت إلى أن الزخم الذي شهده الاكتتاب سيدعم أول أيام تداول السهم.