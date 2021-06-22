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أوبك+ تخطط لزيادة محتملة بإنتاج النفط

أوبك بلس

أوبك+ تخطط لزيادة محتملة بإنتاج النفط

اعتبارا من أغسطس المقبل

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دبي - العربية.نت

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تدرس مجموعة أوبك+، زيادة تدريجية أخرى في إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس/ آب، إذ ترتفع أسعار النفط بفضل تعافي الطلب، لكن لم تتخذ قرارا بعد بشأن الحجم الدقيق، حسب تصريحات مصادر نقلتها رويترز، اليوم الثلاثاء.

وتعيد منظمة أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف بأوبك+، ضخ 2.1 مليون برميل يوميا في السوق اعتبارا من مايو/أيار وحتى يوليو/تموز ضمن خطة لإنهاء متدرج لتخفيضات إنتاج نفط قياسية مع تعافي الطلب من الجائحة.

وتجتمع أوبك+ في الأول من يوليو/تموز.

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