.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اقتصاد ألمانيا ينمو بأقوى من التوقعات في الربع الثاني

  • الخط
اقتصاد أوروبا

اقتصاد ألمانيا ينمو بأقوى من التوقعات في الربع الثاني

إنفاق المستهلكين كان الداعم الأساسي للنمو

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني اليوم الثلاثاء في مراجعة لتقدير سابق إن الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي قادا تعافيا اقتصاديا أقوى من المتوقع في ألمانيا في الربع الثاني في أعقاب تخفيف قيود مكافحة "كوفيد-19".

وأضاف المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي نما 1.6% في الربع سنة بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران بعد التعديل في ضوء تأثيرات السعر والعوامل الموسمية والتقويم، ليرتفع قليلا عن تقديره السابق لنمو 1.5% للناتج المحلي الإجمالي.

وجاء إنفاق المستهلكين في ألمانيا الداعم الأساسي وراء النمو الإيجابي.

وكان المركزي الألماني أصدر أمس تحذيرا من أن توقعات النمو هذه السنة قد تأتي دون النسبة المستهدفة لعام 2021 بسبب توقعات انتشار الفيروس مع عودة المدارس في الربع الثالث من العام.

اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خضعت لجراحة.. منة فضالي: خضعت لجراحة.. منة فضالي: "أقسم بالله مش عملية تجميل"
نهم وشرس.. اكتشاف حوت عاش في مصر قبل ملايين السنين نهم وشرس.. اكتشاف حوت عاش في مصر قبل ملايين السنين
الأكثر قراءة
كارثة.. متحور دلتا يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا كارثة.. متحور دلتا يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا
يوم سقطت كابل.. هكذا تنكرت وفرّت أشهر مغنية أفغانية يوم سقطت كابل.. هكذا تنكرت وفرّت أشهر مغنية أفغانية
بعد انفجار شبكة الأكسجين.. ممرضة مصرية تنقذ حياة 8 رضع بعد انفجار شبكة الأكسجين.. ممرضة مصرية تنقذ حياة 8 رضع
مصري يقتل شقيقه ويقطع جثته لأجزاء ويوزعها في أكياس مصري يقتل شقيقه ويقطع جثته لأجزاء ويوزعها في أكياس
جرافة تدهس سيدة مصرية وابنتها.. وفيديو يوثق جرافة تدهس سيدة مصرية وابنتها.. وفيديو يوثق
السعودية تتحول إلى الفوترة الإلكترونية لمحاربة الاقتصاد السعودية تتحول إلى الفوترة الإلكترونية لمحاربة الاقتصاد "الخفي"
قبل أن تذهب
المغرب يستعد لانطلاق حملات الانتخابات التشريعية
المغرب يستعد لانطلاق حملات الانتخابات التشريعية
اكتشف المزيد