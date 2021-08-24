اقتصاد ألمانيا ينمو بأقوى من التوقعات في الربع الثاني

قال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني اليوم الثلاثاء في مراجعة لتقدير سابق إن الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي قادا تعافيا اقتصاديا أقوى من المتوقع في ألمانيا في الربع الثاني في أعقاب تخفيف قيود مكافحة "كوفيد-19".

وأضاف المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي نما 1.6% في الربع سنة بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران بعد التعديل في ضوء تأثيرات السعر والعوامل الموسمية والتقويم، ليرتفع قليلا عن تقديره السابق لنمو 1.5% للناتج المحلي الإجمالي.

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وجاء إنفاق المستهلكين في ألمانيا الداعم الأساسي وراء النمو الإيجابي.

وكان المركزي الألماني أصدر أمس تحذيرا من أن توقعات النمو هذه السنة قد تأتي دون النسبة المستهدفة لعام 2021 بسبب توقعات انتشار الفيروس مع عودة المدارس في الربع الثالث من العام.