الأنظار تتجه إلى اجتماع أوبك+.. وتوقع وجود فائض يقلق الأسواق

تشهد أسواق النفط قلقا من تبعات متحور أوميكرون وتحرك بعض الدول بقيادة الولايات المتحدة لسحب نحو 80 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي.

تتوقع "أوبك+" تأثيرا ضئيلا لعمليات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية، فيما ترى أن تأثير أوميكرون على الطلب على النفط لم يظهر بعد.

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وتتوقع أوبك+ لفائض النفط في 2022، بمقدار مليوني برميل يوميا في يناير المقبل، ثم 3.4 مليون برميل في فبراير، و3.8 مليون برميل في مارس 2021.