أوبك
الأنظار تتجه إلى اجتماع أوبك+.. وتوقع وجود فائض يقلق الأسواق
أوبك+ تتوقع فائضا بمليوني برميل يوميا في يناير المقبل
تشهد أسواق النفط قلقا من تبعات متحور أوميكرون وتحرك بعض الدول بقيادة الولايات المتحدة لسحب نحو 80 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي.
تتوقع "أوبك+" تأثيرا ضئيلا لعمليات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية، فيما ترى أن تأثير أوميكرون على الطلب على النفط لم يظهر بعد.
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وتتوقع أوبك+ لفائض النفط في 2022، بمقدار مليوني برميل يوميا في يناير المقبل، ثم 3.4 مليون برميل في فبراير، و3.8 مليون برميل في مارس 2021.
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