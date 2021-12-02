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الأنظار تتجه إلى اجتماع أوبك+.. وتوقع وجود فائض يقلق الأسواق

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أوبك

الأنظار تتجه إلى اجتماع أوبك+.. وتوقع وجود فائض يقلق الأسواق

أوبك+ تتوقع فائضا بمليوني برميل يوميا في يناير المقبل

دبي - العربية.نت

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تشهد أسواق النفط قلقا من تبعات متحور أوميكرون وتحرك بعض الدول بقيادة الولايات المتحدة لسحب نحو 80 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي.

تتوقع "أوبك+" تأثيرا ضئيلا لعمليات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية، فيما ترى أن تأثير أوميكرون على الطلب على النفط لم يظهر بعد.

وتتوقع أوبك+ لفائض النفط في 2022، بمقدار مليوني برميل يوميا في يناير المقبل، ثم 3.4 مليون برميل في فبراير، و3.8 مليون برميل في مارس 2021.

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