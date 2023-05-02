"نايت فرانك" للعربية: الطلب على العقارات السكنية في السعودية يتجه نحو الوحدات الصغيرة

أجرت شركة "نايت فرانك" المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية استبيانا عن توجهات السعوديين بشأن السكن والضيافة والتعليم والصحة، وشمل مقيمين في دول الخليج المجاورة لمعرفة عمق الطلب على الاستثمار في المملكة العربية السعودية.

قالت رنا ميرة باحث أول في "نايت فرانك"في مقابلة مع " العربية" إن القطاع السكنى يشهد مع انخفاض عدد الأسر السعودية والهجرة الداخلية للمدن الكبرى مثل الرياض وجدة توجه الطلب فيه بشكل كبير إلى الوحدات السكنية الصغيرة سواء كانت فللا أو شققا، وبدأ التوجه يزيد نحو سوق الإيجار أكثر من الشراء نظرا للمرونة التي يتضمنها الإيجار.

مادة اعلانية

أوضحت ميرة أن السعوديين يفضلون شراء العقارات في مسقط رأسهم بدلا من المدن التي يسكنون فيها حاليا.

وأشارت إلى وجود عامل مشترك لدى من شملهم الاستطلاع من السعوديين وهو الرغبة في توفير معروض عقاري على مستوى عال من الجودة سواء كانت المجمعات السكنية والمولات والفنادق والمطاعم والمستشفيات وما إلى ذلك، وعلى سبيل المثال فإن أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع من السعوديين يفضلون الفنادق العالمية أو التي تديرها شركات عالمية، وبصورة مماثلة في قطاع التعليم حيث يفضل نحو 54% من المواطنين السعوديين المدارس الخاصة، وترتفع النسبة إلى 66% للأفراد الذين يزيد دخلهم على 20 ألف ريال شهريا، وكان يتجه بشكل أكبر إلى المدارس العالمية أو التي لديها شهادات عالمية.

وشمل استبيان "نايت فرانك" أصحاب الثروات فى الخليج الذين أبدوا اهتماما بشراء عقارات سكنية فى المشروعات العقارية العملاقة بالمملكة العربية السعودية مثل "نيوم" و"البحر الأحمر" سواء للاستثمار أو للاستخدام الشخصي،

وكشف عن أن 83% من أصحاب الثروات سواء من الخليجيين أو غيرهم مهتمون بشراء عقار في أي مكان بالمملكة العربية السعودية، و27% منهم مهتمون بشراء عقارات في المشروعات الكبرى الجديدة.

وأشارت ميرة إلى توجه عالٍ من السعوديين نحو المدارس الدولية الأميركية ثم البريطانية، ثم التي تجمع بين المنهج العربي والدولي.