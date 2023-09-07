بنك "Lombard Odier" يرجح هبوطا "ناعما" للاقتصاد الأميركي

أظهر تقرير اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يطلق عليه الـ "BEIGE BOOK" تباطؤ النمو الاقتصادي وسوق الوظائف في يوليو وأغسطس الماضيين.

وتوقع التقرير أن يستمر تباطؤ النمو في الأجور على نحو واسع على المدى القريب في السوق الأميركية.

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ورغم تلك التقديرات المتشائمة، يتوقع المدير التنفيذي لبنك "Lombard Odier" في الشرق الأوسط رضوان المغراوي، في مقابلة مع قناة "العربية"، حدوث "هبوط ناعم" (Soft landing) للاقتصاد الأميركي، مستبعدا بذلك دخول الولايات المتحدة في ركود.

هذه التوقعات مخالفة نوعا ما لتصريحات بنك "دويتشه بنك"، حيث قال البنك الألماني إنه على الرغم من التفاؤل الذي ساد في الآونة الأخيرة بشأن الاقتصاد الأميركي، فإن الركود يظل السيناريو الأكثر احتمالاً مقارنة بما يسمى بالهبوط الناعم.

وحول تفوق الأداء الأميركي على الاقتصاد الصيني والأوروبي، أشار المغراوي إلى أن الفضل يرجع إلى المستهلك الأميركي الذي دعم العجلة الاقتصادية.

وأشار تقرير الـ "BEIGE BOOK" إلى أن قطاع الاستهلاك ما زال قويا خاصة في الإنفاق على السفر والخدمات على الرغم من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

كانت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز أشارت إلى أنه يتوجب على المسؤولين في الفيدرالي التحلي بالصبر واتباع نهج حذر بشأن مسار أسعار الفائدة.

وحذر الاستراتيجي ديفيد كيلي من بنك "جي بي مورغان" لإدارة الأصول من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يخاطر بدفع المستهلكين الأميركيين إلى "مكان خطير إذا رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بينما يتباطأ التضخم بالفعل".

وجاء تحذيره في الوقت الذي ارتفعت فيه الرهانات على زيادة أخرى لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل نهاية العام بعد ارتفاع نشاط قطاع الخدمات الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ 6 أشهر.

وبحسب بيانات "FedWatch"، تسعر الأسواق 93% احتمالية تثبيت الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر، بينما من المتوقع بنسبة 43.3% أن يرفع الاحتياطي الفائدة إلى ما بين 550 و575 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر.