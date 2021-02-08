يتوقع مطورو لقاح "أكسفورد أسترازينيكا" التوصل إلى جرعة معدّلة للتعامل مع سلالة جنوب إفريقيا من فيروس كورونا بحلول الخريف، وفقاً لكبيرة الباحثين في الشركة.

ويحاول مسؤولو الصحة في بريطانيا احتواء انتشار السلالة الجديدة التي تم اكتشافها للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، وسط مخاوف من أن تكون أكثر عدوى أو مقاومة للقاحات الموجودة، حيث تم العثور على أكثر من 100 حالة من هذا النوع في المملكة المتحدة.

وقالت سارة غيلبرت، الباحثة الرئيسية في فريق "أكسفورد"، في مقابلة مع "بي. بي. سي" أمس الأحد: "يجري العمل حالياً على إنتاج نسخة معدلة من اللقاح لمواجهة الارتفاع في الإصابات بسلالة جنوب أفريقيا".

وأضافت: "هناك احتمال كبير أن نتمكن من إنتاج لقاح جديد جاهز للاستخدام في الخريف".

وجاءت تصريحات غيلبرت في الوقت الذي قالت فيه جامعة "أكسفورد" إن البيانات المبكرة للدراسة تشير إلى أن لقاح "أسترازينيكا" لا يوفر سوى "الحد الأدنى من الحماية" ضد الأعراض الخفيفة التي يسببها الفيروس الجنوب أفريقي.

وشملت الدراسة، التي لم تخضع بعد للمراجعة، 2000 شخص، معظمهم من الشباب وبصحة جيدة. وبلغ متوسط عمر المتطوعين 31 عاماً.

وقالت جامعة "أكسفورد": "لم يكن بالإمكان تقييم الحماية من المرض أو الوفاة في هذه الدراسة لأن الخاضعين للدراسة كانوا على درجة منخفضة من التعرض للخطر".

وحث روبن شاتوك، العالم الذي يقود أبحاث لقاح فيروس كورونا في "إمبريال كوليدج لندن"، على توخي الحذر بشأن النتائج المبكرة للدراسة. لكنه قال إن الأمر "يثير القلق إلى حد ما أن نرى أن اللقاح غير فعال ضد عرض خفيف أو معتدل".

وأجرت السلطات البريطانية الأسبوع الماضي اختبارات شاملة في ثماني مناطق يُعتقد أن سلالة جنوب إفريقيا تنتشر فيها، بعد العثور على عدد من الإصابات بين أشخاص لا علاقة لهم بجنوب أفريقيا أو أي شخص آخر سافر هناك.

ويُعد الاختبار محاولة لمحاصرة الفيروس قبل أن ينتشر على نطاق واسع ويقوض توزيع اللقاحات في المملكة المتحدة، حيث يشعر مسؤولو الصحة العامة بالقلق بشأن سلالة جنوب إفريقيا لأنها تحتوي على طفرة في البروتين المميز للفيروس، والذي تستهدفه اللقاحات الموجودة.

وشهدت بريطانيا أكبر انتشار لفيروس كورونا وعدد ضحاياه في أوروبا، بأكثر من 112000 حالة وفاة مؤكدة، لكنها شرعت في خطة تطعيم أسرع من الاتحاد الأوروبي. وحتى الآن، جرى تقديم اللقاحات لحوالي 11.5 مليون شخص في المملكة المتحدة.

في سياق آخر، قال وزير الصحة في جنوب افريقيا زويلي مخيزي الأحد إن بلاده ستعلق استخدام لقاح "أسترازينيكا" في برنامجها للتطعيم.