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زيارة خبراء "الصحة" لووهان انتهت.. ومؤتمر صحفي اليوم

Peter Daszak (L) and Hung Nguyen-Viet (R), members of the World Health Organisation (WHO) team tasked with investigating the origins of the coronavirus disease (COVID-19), stand on the balcony of their hotel in Wuhan, Hubei province, China February 6, 2021. REUTERS/Aly Song
أعضاء في فريق الخبراء على شرفة فندقهم في ووهان (أرشيفية)
فيروس كورونا

زيارة خبراء "الصحة" لووهان انتهت.. ومؤتمر صحفي اليوم

زار الخبراء عدداً من المواقع البارزة التي لها صلة بمنشأ فيروس كورونا بما في ذلك سوق للمأكولات البحرية حيث سُجلت أولى الإصابات ومعهد ووهان للفيروسات

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جنيف – فرانس برس

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أعلنت منظمة الصحة العالمية الاثنين أن فريق خبرائها الذي أرسلته إلى الصين في محاولة لتحديد منشأ وباء كوفيد-19، بعد أكثر من عام من بدء الأزمة الصحية، سيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم الثلاثاء.

وقالت المنظمة في بيان إن "الفريق الدولي الذي يسعى إلى فهم مصدر الفيروس الذي يتسبب بكوفيد-19 والذي ينهي زيارته لمدينة ووهان في الصين التي استمرت أربعة أسابيع، سيعقد مؤتمراً صحافياً مع زملائه الصينيين" الثلاثاء في الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش.

حراسة أمنية مشددة في محيط سوق للمأكولات البحرية في ووهان خلال زيارة فريق الخبراء
حراسة أمنية مشددة في محيط سوق للمأكولات البحرية في ووهان خلال زيارة فريق الخبراء

وسُجلت في ووهان الإصابات الأولى بكوفيد-19 في ديسمبر 2019. ومذاك، أسفر الوباء عن وفاة أكثر من 2.3 مليون شخص في العالم.

وبعد انتهاء الحجر الصحي الذي التزموه طوال 14 يوماً، زار خبراء منظمة الصحة العالمية عدداً من المواقع البارزة التي لها صلة بمنشأ الفيروس، بما في ذلك سوق للمأكولات البحرية حيث سُجلت أولى الإصابات.

وكانت زيارة معهد ووهان للفيروسات من أبرز المهام على جدول أعمال الخبراء بسبب فرضيات أثارت جدلاً بطرحها أنه مصدر الوباء.

حراسة أمنية مشددة في محيط معهد ووهان للفيروسات خلال زيارة فريق الخبراء
حراسة أمنية مشددة في محيط معهد ووهان للفيروسات خلال زيارة فريق الخبراء
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ونفت بكين نفياً قاطعاً أن يكون المعهد وراء انتشار الفيروس، وهي تسعى إلى إبعاد أي مسؤولية عنها في الأزمة التي اندلعت في 2019، مشيرةً حتى إلى أن الفيروس ربما أتى من الخارج، بدون تقديم دليل على ذلك.

ويشك العديد من المحلّلين في أن يتمكن الخبراء الدوليون من العثور على أيّ أدلة تكشف أصل الفيروس بعد مرور هذا الوقت الطويل.

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