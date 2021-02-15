تصريح محبط من بريطانيا.. لا يوجد برنامج تلقيح فعال 100%

على الرغم من ارتفاع أعداد الذين تلقوا التطعيم في بريطانيا، حذر رئيس الوزراء بوريس جونسون من التسرع في رفع الإغلاق بشكل تام، قائلاً "لا يوجد أي برنامج للتلقيح فعال بنسبة 100%"

كما أضاف في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين: "نعمل على خريطة طريق للخروج من الإغلاق".

إلى ذلك، حذر من ارتفاع عدد من يتلقون العلاج من كورونا في المستشفيات. أما في ما يتعلق بإعادة فتح المدارس، فقال "نسعى إلى إعادة الطلاب بحلول 8 مارس".

تطعيم 15 مليوناً

يذكر أن السلطات البريطانية طعمت ما يقارب 15مليونا من مواطنيها الأكثر عرضة للمخاطر.

لكن على الرغم من ذلك، أكد وزير الصحة مات هانكوك، اليوم، أن أعداد الوفيات والحالات التي تنقل إلى المستشفيات لا تزال مرتفعة.

كما أضاف في مقابلة تلفزيونية "علينا مراقبة البيانات. الجميع يريد الخروج من هذا بأسرع ما يمكن وبأمان".

ومع تلقي نحو ربع سكان المملكة المتحدة الجرعة الأولى من تطعيم كوفيد خلال نحو شهرين، يواجه جونسون ضغوطا من بعض نواب البرلمان ورجال الأعمال لإعادة فتح الاقتصاد المتوقف.

أفضل فرصة للخروج من الجائحة

ويعلق العالم آماله على أكبر وأسرع حملة تطعيم في التاريخ باعتبارها أفضل فرصة للخروج من جائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة 2.4 مليون، ودفعت الاقتصاد العالمي إلى أسوأ ركود في زمن السلم منذ الكساد الكبير وغيرت حياة الملايين.

يشار إلى أن بريطانيا أعطت 15.062 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح، و537715 الجرعة الثانية، وذلك في أسرع عملية تطعيم مقارنة بعدد السكان على مستوى البلاد الكبرى.