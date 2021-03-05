الأسوأ خلفنا.. الصحة العالمية: نهاية كورونا بهذا الموعد

في نبأ سار، توقعت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، انتهاء جائحة كورونا مطلع عام 2022.

إلى ذلك، قال رئيس المكتب الإقليمي لأوروبا لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج إننا نعرف الآن المزيد عن فيروس كورونا مقارنة بالعام الماضي، وفق ما نقلت قناة "آر دي" DR التلفزيونية الدنماركية.

كما أضاف "أسوأ سيناريو أصبح وراءنا.. نحن نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020، عندما بدأ الفيروس للتو في الانتشار".

في الوقت نفسه، أشار إلى أن الفيروس على هذا النحو سيبقى بين الناس، ولن تكون هناك ببساطة حاجة إلى قيود.

مجرد توقع

كذلك، شدد على أن هذا مجرد توقع، لأنه لا يمكن لأحد أن يعرف بالضبط كيف سيتطور الوضع

وزفت منظمة الصحة العالمية، مساء الأربعاء الماضي، خبرا سارا للعالم بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"،معلنة انخفاض عدد الإصابات عبر أرجاء المعمورة ، بنسبة 16 بالمئة.

الأزمة لم تنته

لكن على الرغم من هذا الانخفاض الملحوظ، فإن المنظمة أكدت أن الأزمة الصحية لم تنته بعد، لذلك تواصل الدول تشديد القيود وحملات التلقيح.

يشار إلى أن الفيروس أصاب ما يزيد على 115.06 مليون شخص على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى مليونين و657493.

وسجلت إصابات في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.