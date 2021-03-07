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تلقيح 9 قرود ضد كورونا في حديقة الحيوانات بسان دييغو

توضيحية
لقاح كورونا

تلقيح 9 قرود ضد كورونا في حديقة الحيوانات بسان دييغو

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العربية.نت، وكالات

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تلقى عدد من القردة في حديقة الحيوانات في مدينة سان دييغو الأميركية، لقاحا مضادا لفيروس كورونا صمم خصيصاً للحيوانات، مما جعلها أول رئيسيات غير بشرية تُلقّح ضد "كوفيد-19"، كما أفاد مسؤولو الحديقة عبر "تويتر".

وقد تم تطعيم أربعة قرود من فصيلة "إنسان الغاب" وخمسة قرود من فصيلة "البونوبو"، وتخطط حديقة الحيوانات لتحصين ثلاثة قرود أخرى وغوريلا.

لقاح فايزر
لقاح فايزر

وكانت قردة غوريلا في هذه الحديقة الواقعة في جنوب كاليفورنيا، وهي واحدة من أكبر حدائق الحيوانات في العالم، أصيبت بفيروس كورونا مطلع يناير (كانون الثاني) الفائت، فأخضعت للحجر الصحي بعد ظهور الأعراض عليها.

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وكانت هذه أول حالة معروفة لانتقال الفيروس بشكل طبيعي إلى القردة الكبيرة. وقد تعافت الحيوانات منذ ذلك الحين.

وفي الشهر التالي، تلقت أربعة قرود أورانغ أوتان وخمسة قرود من البونوبو في سان دييغو جرعتين من لقاح تجريبي طورته الشركة المتخصصة "زويتيس".

ومن بين الحيوانات التي تلقت اللقاح التجريبي أنثى الأورانغ أوتان "كارن" التي كانت عام 1994 أول كائن غير بشري تجرى له عملية قلب مفتوح.

وأظهرت الدراسات أن أنواعاً معينة من الرئيسيات يمكن أن تصاب بالفيروس المسؤول عن "كوفيد-19".

ولدى البشر والرئيسيات الأخرى جينوم متشابه جداً، إذ تشترك الغوريلا مع البشر في نحو 98 في المئة من حمضها النووي. وفي إفريقيا، أهلك فيروس إيبولا قردة شمبانزي وغوريلا.

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