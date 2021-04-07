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فاوتشي يزف بشرى: "أستبعد حدوث موجة رابعة من كورونا"

أنتوني فاوتشي

فاوتشي يزف بشرى: "أستبعد حدوث موجة رابعة من كورونا"

شدد على أهمية مواصلة حملات التطعيم لتجنب حدوث موجة جديدة من كوفيد 19

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دبي - العربية.نت

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في حين يواصل العالم مكافحة فيروس كورونا المستجد، مسجلا ارتفاعا في الإصابات في عدد من دول العالم، توقع كبير المستشارين الطبيين في البيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، عدم حدوث موجة جديدة لكوفيد 19 في الولايات المتحدة مع التقدم الحاصل في جهود التطعيم.

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وقال في مقابلة على قناة "NBC" الأميركية أمس الثلاثاء: "مع مواصلة التطعيم بكفاءة وفعالية، لا أعتقد ستحدث موجة رابعة"، مبيناً أن ذلك لا يعني تسجيل زيادة في عدد الحالات.

السباق بين الحياة والموت

جاء ذلك، فيما حذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، من أن الولايات المتحدة تواجه انتشارا سريعا للسلالات الجديدة من فيروس كورونا.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء: "هناك أخبار جيدة كثيرة، لكن ثمة أيضا بعض الأخبار السيئة. السلالات الجديدة من الفيروس تواصل الانتشار، وهي تنتشر بشكل سريع جدا. وعدد الإصابات الجديدة يرتفع من جديد، وعدد حالات نقل المرضى للمستشفيات لم يعد ينخفض".

كما أضاف محذرا: "اسمحوا لي بالتحدث بأقصى درجات الصراحة معكم، لسنا عند خط النهاية. لا يزال أمامنا عمل كبير للقيام به. لا نزال في السباق بين الحياة والموت".

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تحقيق الهدف

وشدد مع ذلك على أن إدارته تقترب من تحقيق الهدف المتمثل في حقن 200 مليون جرعة من اللقاحات خلال الأيام الأولى لتوليه الرئاسة، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من المدرسين وموظفي المدارس تلقوا الجرعة الأولى على الأقل.

وأضاف أنه يأمل في أن تمتلك الولايات المتحدة عددا كافيا للقاحات لمشاركتها مع الدول الأخرى.

قسم العناية المركزة لعلاج مرضى كورونا في تكساس - فرانس برس
قسم العناية المركزة لعلاج مرضى كورونا في تكساس - فرانس برس

تزايد الإصابات

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بحوالي 30.8 مليون حالة، وكذلك الأولى في قائمة الوفيات بـ555826 حالة.

من جانبها، أعربت مديرة "المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها"، روشيل والينسكي، عن قلقها إزاء الزيادات الأخيرة في الحالات في الولايات المتحدة، ودعت الأميركيين إلى عدم التخلي عن الاحتياطات الوقائية.

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