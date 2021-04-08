الصحة العالمية: إفريقيا ما زالت على هامش حملة لقاحات كورونا

ما زالت إفريقيا "على هامش" حملة التطعيم ضد كوفيد-19 إذ لم تستخدم حتى الآن سوى "2% فقط من اللقاحات التي استُخدمت في العالم"، وفق ما صرحت به مديرة إفريقيا في منظمة الصحة العالمية ماتشيديسو مويتي، الخميس.

ولكن القارة أقل تأثراً بالوباء إذ سجلت 4.3 مليون إصابة، بينها 114 ألف وفاة فيما يبلغ عدد سكانها 1.2 مليار نسمة، وفقًا لأحدث إحصاء لدى إدارة إفريقيا في منظمة الصحة العالمية.

وسُجلت 2.9 مليون وفاة جراء الجائحة في العالم.

وقالت مويتي إن بطء التطعيم في إفريقيا يُعزى إلى "مشكلات عدم توفر اللقاحات والتمويل ونقص الكوادر المؤهلة"، فضلاً عن المشكلات اللوجستية.

وأكدت على وجه الخصوص تأثير التباطؤ في صادرات الهند من اللقاحات كجزء من برنامج كوفاكس لتوفير اللقاحات للبلدان الفقيرة.

وأشار من جانبه محمد مالك فال، مدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" لشرق وجنوب إفريقيا، إلى أن إيصال اللقاحات للسكان يعاني من "مشكلات النقل وسلسلة التبريد"، وأحيانًا من "إهدار" الجرعات.

لكنه قال إن "التطعيم من خلال برنامج كوفاكس في طريقه إلى جميع البلدان الإفريقية"، داعياً إلى "تعزيز قدرات التوزيع وتحسين الكفاءة".

وأكدت مويتي وفال على ضرورة محاربة "الشائعات والأخبار المضللة" مع إقرارهما بوجود "تردد ومخاوف" في إفريقيا من استخدام لقاح أسترازينيكا، وهو الأكثر انتشارًا من خلال برنامج كوفاكس في حين يثار جدل حول آثاره الجانبية في أوروبا.

وذكرا بأن الإحجام عن إعطاء الأطفال لقاح شلل الأطفال في الماضي في بعض البلدان مثل نيجيريا، قد تم التغلب عليه أخيرًا.