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 الصحة العالمية: الوضع في الهند أكثر من مؤلم

كورونا الهند
فيروس كورونا

 الصحة العالمية: الوضع في الهند أكثر من مؤلم

الصحة العالمية عن المتحور الهندي: نسخة مثيرة للاهتمام وتحتاج إلى بيانات إضافية ضرورية

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دبي - العربية.نت

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اعتبر مدير منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن الوضع في الهند "أكثر من مؤلم"، بعدما بلغ تفشي الوباء فيها مستويات خطرة غير مسبوقة.

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إلى ذلك، قال تيدروس ادهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي إن "منظمة الصحة العالمية تبذل كل ما في وسعها، عبر تقديم مستلزمات وتجهيزات ضرورية، وخصوصاً عبر آلاف من قوارير الأكسجين والمستشفيات الميدانية النقالة والمعدات المخبرية".

مساعدات عاجلة

وخلال أيام أغرق المتحور الهندي البلاد في الفوضى، ما أدى إلى إعلان دول عديدة عن تقديم مساعدات عاجلة للهند. وسجلت الهند الأحد 350 ألف إصابة في يوم واحد.

محارق ضحايا كورونا
محارق ضحايا كورونا

في العاصمة نيودلهي يصف شهود ممرات المستشفيات المليئة بمرضى كورونا والعائلات التي تتوسل لتأمين الأكسجين أو سرير لمرضاها. ويموت حتى البعض أمام أبواب المستشفى.

في السياق قال تيدروس "نشرت منظمة الصحة أكثر من 2600 عامل صحي لتقديم مساعدة ميدانية ودعم أنشطة المراقبة والتوصيات التقنية وجهود التطعيم".

"سنقدم توصيات"

وأضاف "لم تكن أهمية التلقيح يوما بهذه الأهمية".

عاصفة كورونا تجتاح الهند (أسوشييتد برس)
عاصفة كورونا تجتاح الهند (أسوشييتد برس)

كما أعلنت المنظمة في بريد إلكتروني لفرانس برس أنها ستجري تحليلا سريعا للوضع في المناطق التي تشهد تزايد الحالات وتقدم توصيات وتدعم تطبيق هذه التدابير.

ويواجه النظام الصحي الهندي موجة جديدة من الإصابات ناجمة عن المتحورة الهندية ذات "الطفرة المزدوجة".

وأوضحت منظمة الصحة أنها "نسخة مثيرة للاهتمام"، لكنها تحتاج إلى بيانات إضافية ضرورية لتحديد ما إذا كانت "متحورة مقلقة".

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