البيت الأبيض: تطبيقات المواعدة الأميركية تروج للقاحات كورونا

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن كبرى تطبيقات المواعدة الأميركية خصوصا "تيندر" و"أوكي كيوبيد" و"بامبل" ستشارك في الترويج للتلقيح ضد كورونا من خلال إضافة خصائص جديدة للمستخدمين الذين تلقوا اللقاح.

وفي الأشهر الأخيرة، عمد مستخدمون كثر إلى الإشارة بوضوح على ملفاتهم عبر تطبيقات المواعدة إلى أنهم تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مسعى لطمأنة الطامحين لمواعدتهم.

ويسعى البيت الأبيض حاليا إلى التشجيع على هذا المنحى، أملا في الترويج لحملة التلقيح الوطنية التي تباطأت وتيرتها بصورة كبيرة منذ أبريل.

وبات يمكن لمستخدمي "تيندر" إضافة علامة "أنا ملقّح" على حساباتهم، ما يتيح لهم خصائص إضافية بينها إمكان إرسال علامة "سوبر لايك" (إعجاب فائق) لمستخدمين آخرين ما يؤشر إلى اهتمام كبير بهم.

أما على "أوكي كيوبيد" فسيتمكن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح "دعم" حساباتهم من خلال إعطائها أولوية الظهور على شاشة المستخدمين الذين قد يحصل انسجام معهم. كما سيتمكن المستخدمون من حصر عمليات البحث بالأشخاص الملقحين ضد كورونا.

وأشار البيت الأبيض إلى أن "دراسة أجرتها أوكي كيوبيد بيّنت أن الأشخاص الملقحين لديهم فرص أعلى بـ14 % في أن يجدوا شريكا محتملا لهم عبر التطبيق مقارنة مع باقي المستخدمين".

وحصل أكثر من 60% من البالغين (حوالي 160 مليون شخص) على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات الثلاثة المرخص لها في الولايات المتحدة لمكافحة فيروس كورونا. ووضع الرئيس جو بايدن هدفا ببلوغ نسبة 70% بحلول الرابع من يوليو، يوم العيد الوطني الأميركي.