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الفطر الأسود يصل عُمان.. 3 حالات بين مرضى كورونا

الفطر الأسود
الفطر الأسود

الفطر الأسود يصل عُمان.. 3 حالات بين مرضى كورونا

قبل عمان.. الفطر الأسود ظهر في 3 دول عربية

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دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 حالات مؤكدة للفطر الأسود لدى مرضى مصابين بمرض كورونا.

وظهر الفطر الأسود في 3 دول عربية قبل عمان، هي مصر والعراق وسوريا.

وبدأ هذا المرض، وهو غير معدٍ، بالانتشار خصوصاً بين من تعافوا من كوفيد-19 لا سيما في الهند في وقت سابق هذا الشهر وتسبب بوفاة المئات فيها. وهو داء مميت يودي بحياة 50 بالمئة من المصابين به خلال أيام قليلة.

فيما يعد المصابون بداء السكري وضعف جهاز المناعة الأكثر عرضة للإصابة به.

وتحدث الإصابة نتيجة التعرُّض للفطريات الموجودة في البيئة المحيطة، عند استنشاق الأبواغ التي تنتقل بعد ذلك حتى تصيب الرئتين والجيوب الأنفية، وتنتشر حتى تصل إلى الدماغ أو العينين.

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