الفطر الأسود يصل عُمان.. 3 حالات بين مرضى كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 حالات مؤكدة للفطر الأسود لدى مرضى مصابين بمرض كورونا.

🔴 وزارة الصحة تسجل ٣ حالات مؤكدة للفطر الأسود Mucormycosis في مرضى بكوفيد-١٩ pic.twitter.com/GRqwXXzDsq — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) June 15, 2021

وظهر الفطر الأسود في 3 دول عربية قبل عمان، هي مصر والعراق وسوريا.

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وبدأ هذا المرض، وهو غير معدٍ، بالانتشار خصوصاً بين من تعافوا من كوفيد-19 لا سيما في الهند في وقت سابق هذا الشهر وتسبب بوفاة المئات فيها. وهو داء مميت يودي بحياة 50 بالمئة من المصابين به خلال أيام قليلة.

فيما يعد المصابون بداء السكري وضعف جهاز المناعة الأكثر عرضة للإصابة به.

وتحدث الإصابة نتيجة التعرُّض للفطريات الموجودة في البيئة المحيطة، عند استنشاق الأبواغ التي تنتقل بعد ذلك حتى تصيب الرئتين والجيوب الأنفية، وتنتشر حتى تصل إلى الدماغ أو العينين.