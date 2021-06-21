.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أعراض وعلاج الفطر الأبيض والأصفر.. منظمة الصحة توضح

عن الفطر الأبيض (istock)
عن الفطر الأبيض (istock)

أعراض وعلاج الفطر الأبيض والأصفر.. منظمة الصحة توضح

المنظمة تنصح بعدم الإفراط في استخدام أدوية الكورتيكوستيرويدات

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - ريم الششتاوي

نشر في: آخر تحديث:

بعد انتشار عدوى فطرية بين مرضى فيروس كورونا في الهند، أثار هذا المرض مخاوف كثيرة، خصوصاً بعد الإعلان عن حالات وفاة تسبب بها، ما طرح تساؤلات حول منشأه وكيفية انتقاله.

فقد أوضحت منظمة الصحة العالمية لـ "العربية.نت" أن بعض هذه الالتهابات الفطرية قد تعود إلى الخمائر والبعض الآخر إلى العفن.

بعد الأسود والأبيض والأصفر.. ظهور أول إصابة بالفطر "الأخضر" صحة فيروس كورونا بعد الأسود والأبيض والأصفر.. ظهور أول إصابة بالفطر "الأخضر"

كما أنه يمكن أن يسبب العفن عدوى مثل داء "الفطريات السوداء" وداء "الرشاشيات" الذي يسببه نوع آخر من الفطريات.

وأضافت المنظمة أن العدوى الناجمة عن الخمائر (Yeasts) مثل المبيضات (Candida) يمكن أن تتسبب في حدوث التهابات في مجرى الدم وقد تسبب أحيانًا مرض القلاع الأبيض.

وأدى ذلك إلى أن يطلق عليه بعض الناس بلغتهم الدارجة "الفطر الأبيض أو الأصفر".

ضعيفو المناعة الأكثر عرضة للإصابة

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الخمائر والعفن توجد بشكل شائع في البيئة ولكنها تؤثر على الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل مرضى السكري أو السرطان، أو أولئك الذين يستخدمون أدوية معينة لفترات طويلة.

إلى ذلك، تنصح المنظمة بالتقليل وعدم الإفراط في استخدام أدوية الكورتيكوستيرويدات والمضادات الحيوية.

كما أكدت ضرورة تنظيف وتعقيم المعدات الطبية الحيوية بشكل صحيح، بما في ذلك أجهزة التنفس الصناعي والقسطرة الوريدية.

وأضافت المنظمة أنه في حالة تم تشخيص المريض بهذه العدوى، فإنه يحتاج إلى العلاج بمضادات الفطريات. وفي حالة داء الغشاء المخاطي، قد تكون هناك حاجة أيضاً إلى الاستئصال الجراحي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
موقع تهافت عليه الناس بسبب الألماس.. وكانت المفاجأة! موقع تهافت عليه الناس بسبب الألماس.. وكانت المفاجأة!
خبر محبط.. الإصابة السابقة بكورونا لا تمنح الحصانة خبر محبط.. الإصابة السابقة بكورونا لا تمنح الحصانة
الأكثر قراءة
محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها
أم مصرية تخنق أطفالها الثلاثة حتى الموت أم مصرية تخنق أطفالها الثلاثة حتى الموت
100 دولار للقهوة و70 للشاي.. ماذا يجري بكوريا الشمالية؟ 100 دولار للقهوة و70 للشاي.. ماذا يجري بكوريا الشمالية؟
السعودية.. إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة السعودية.. إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة
احذر العلامات البيضاء على الأظافر.. قد تكون خطيرة جداً احذر العلامات البيضاء على الأظافر.. قد تكون خطيرة جداً
تجنبوا تناول الحلوى مع كوب القهوة.. وهذا السبب! تجنبوا تناول الحلوى مع كوب القهوة.. وهذا السبب!
قبل أن تذهب
لماذا توترت علاقات إثيوبيا مع جيرانها خلال الفترة الأخيرة؟
لماذا توترت علاقات إثيوبيا مع جيرانها خلال الفترة الأخيرة؟
اكتشف المزيد