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واشنطن: رفض بكين لمقترح الصحة العالمية أمر خطير

البيت الأبيض
فيروس كورونا

واشنطن: رفض بكين لمقترح الصحة العالمية أمر خطير

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دبي - العربية.نت

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اعتبرت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي الخميس أن معارضة بكين لتحقيق منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر كوفيد "غير مسؤولة" و"خطيرة".

وقالت ساكي للصحافيين إن "موقفهم (الصينيين) غير مسؤول وبصراحة خطير.. الآن ليس وقت المماطلة".

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كانت اللجنة الحكومية للصحة في الصين أعلنت عن رفضها لمقترح منظمة الصحة العالمية حول المرحلة الثانية من التحقيق في أصل فيروس كورونا.

إلى هذا، قال نائب رئيس اللجنة، تسنغ يي شين، إن الصين لن تتبع الخطة التي اقترحتها منظمة الصحة العالمية، للمرحلة الثانية من التحقيق في أصل فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الخطة لا تحترم العلم والفطرة السليمة.

وأكد المسؤول الصيني أن بكين تدعم التحقيقات العلمية، مضيفا: "نحن نعارض تسييس التحقيق في أصل الفيروس".

كما أشار إلى أن المرحلة الثانية من التحقيق في أصل الفيروس يجب أن تستند إلى نتائج المرحلة الأولى التي جرت في الصين.

واقترحت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، إطلاق مرحلة ثانية من الدراسات في الصين حول منشأ فيروس كورونا، ما يشمل معاينة المختبرات والأسواق في ووهان، وطالبت المنظمة السلطات الصينية بالتحلي بالشفافية.

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