بعد إلغاء القيود.. بريطانيا تسجل رقم وفيات مرتفعاً بكورونا

بعد أكثر من أسبوع على رفع القيود الخاصة بكورونا، ورغم تراجع أعداد الإصابات بالفيروس في بريطانيا، أظهرت بيانات حكومية رسمية، أن البلاد سجلت أعلى حصيلة وفيات يومية منذ مارس الماضي.

فقد كشفت الأرقام الرسمية أن عدد الوفيات اليومي قفز اليوم الثلاثاء، إلى 131 وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ مارس/آذار الماضي. كما سجلت بريطانيا 23511 إصابة جديدة بالفيروس في سابع يوم تتراجع فيه أعداد الإصابات اليومية.

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وكانت تحذيرات سابقة، ذكرت أن بريطانيا ستشهد 100 ألف إصابة يوميا بدءا من 19 يوليو الجاري، أي "يوم التحرير" الذي رفعت فيه الحكومة كل القيود، بما فيها ارتداء الكمامة.

وأنهى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إجراءات العزل العام في إنجلترا، وقال إن على بريطانيا أن تتعلم وبحذر كيف تتعايش مع الفيروس، وإن الطرح السريع للقاحات سمح بإعادة فتح الأنشطة في الصيف.

وفيات قليلة بفضل التطعيم

وأدى انتشار متغير دلتا إلى دفع معدلات الإصابة بالمملكة المتحدة إلى مستويات قياسية، حيث سجلت حالات الاستشفاء أعلى مستوى لها منذ أواخر مارس، على الرغم من أنها ارتفعت بوتيرة أبطأ من الإصابات الجديدة.

يذكر أن عدد الوفيات بسبب كورونا في المملكة المتحدة كان منخفضًا نسبيًا بفضل التطعيم.

وقد كان فك الارتباط بين الحالات المتزايدة والأعراض الصحية الحادة أحد مبررات الحكومة لرفع القيود، على الرغم من أن العديد من العلماء والنقاد يقولون إن هذه الخطوة قدمت في وقت مبكر جدًا.