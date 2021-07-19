بريطانيا تستعد لـ"يوم الحرية".. رفع قيود كورونا رغم استمرار الوباء 

تنتهي القيود الوبائية في إنجلتراK اليوم الاثنين، في لحظة كان من المفترض أن تبشر بإعادة الفتح الكامل لاقتصاد عانى من أعمق ركود له منذ 300 عام. لكنها تأتي في ظل إضافة المملكة المتحدة أكثر من 54000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت يوم السبت، وأكثر من 47600 حالة أمس الأحد، في حصيلة أعلى من المسجل في إندونيسيا، البؤرة الحالية للوباء، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وأدى انتشار متغير دلتا إلى دفع معدلات الإصابة بالمملكة المتحدة إلى مستويات قياسية، حيث سجلت حالات الاستشفاء أعلى مستوى لها منذ أواخر مارس، على الرغم من أنها ارتفعت بوتيرة أبطأ من الإصابات الجديدة.

مادة اعلانية

الضجة التي طغت على ما وصفته وسائل الإعلام البريطانية بـ "يوم الحرية"، هي مفارقة عميقة لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يواجه تحديات في محاولته كسر دورة الإغلاق في المملكة المتحدة، وإحياء النشاط الاقتصادي، مع ضمان عدم تسبب ذلك في اكتظاظ المستشفيات التي تديرها الدولة.

وتسببت قاعدة العزل لمدة 10 أيام للمخالطين المقربين من مرضى كوفيد_19، في حدوث اضطراب في جميع أنحاء إنجلترا، مما جعل وسائل النقل العام والشركات الأخرى على شفا أزمة بسبب نقص الموظفين.

والسؤال الآن هو ما إذا كان سكان إنجلترا سيستمرون في الالتزام بتوجيهات الحكومة حول كيفية التصرف بمسؤولية مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابة، في وقت يجذب الصيف الكثيرين لقضاء عطلات طال انتظارها.

ستنتهي صلاحية القوانين التي تطالب الناس بارتداء أقنعة الوجه في القطارات والجلوس على طاولات متباعدة في المقاهي والمطاعم اليوم، لكن استطلاعًا أجرته شركة YouGov Plc يوم الجمعة أظهر أن 60% من البريطانيين يشعرون بقلق متزايد بشأن رفع القيود.

قال نيل فيرجسون، عالم الأوبئة من جامعة إمبريال كوليدج لندن لـ"بي بي سي" أمس الأحد: "أعتقد أن تسجيل 100000 حالة في اليوم أمر لا مفر منه تقريبًا". وقد قدم وزير الصحة ساجد جاويد رقما مماثلا في وقت سابق من هذا الشهر، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

لا يزال عدد الوفيات بسبب كورونا في المملكة المتحدة منخفضًا نسبيًا بفضل التطعيم. وقد تم الإبلاغ عن 25 حالة وفاة فقط يوم الأحد، مقارنة بأكثر من 1000 حالة في إندونيسيا، و137 حالة في الولايات المتحدة، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.

وقد كان فك الارتباط بين الحالات المتزايدة والأعراض الصحية الحادة أحد مبررات الحكومة لرفع القيود، على الرغم من أن العديد من العلماء والنقاد يقولون إن هذه الخطوة قدمت في وقت مبكر جدًا.