.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فرنسا.. تظاهرات مناهضة للتطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا

من تظاهرات فرنسا (فرانس برس)
من تظاهرات فرنسا (فرانس برس)

فرنسا.. تظاهرات مناهضة للتطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا

تظاهرات الأسبوع الماضي تخللتها مواجهات مع الشرطة وشتائم لوسائل الإعلام

متابع الغاء المتابعة

وكالات - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تنظم في أكثر من 150 مدينة فرنسية اليوم السبت، تظاهرات احتجاجاً على قرار فرض التصريح الصحي والتطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا على مقدمي الرعاية، الذي صادقت عليه المحكمة الدستورية الخميس الماضي.

فرنسا تفرض رسوم إجراءات كورونا على القادمين عدسة العربية فرنسا تفرض رسوم إجراءات كورونا على القادمين

ومن المقرر خروج أربع تظاهرات في باريس حيث تتوقع الشرطة مشاركة 10 آلاف شخص، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وتجري هذه المسيرات للمرة الرابعة على التوالي خلال عطلة نهاية الأسبوع غداة نداء ملح أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون بضرورة أخذ اللقاح، بينما تلقى أكثر من 44 مليون شخص جرعة واحدة منه على الأقل أي حوالي 65,9% من السكان.

من تظاهرات فرنسا (فرانس برس)
من تظاهرات فرنسا (فرانس برس)

وكان مئات الأشخاص تظاهروا الخميس الماضي بعد صدور القرار خارج مجلس الدولة في باريس.

واستقطبت التظاهرة في 31 يوليو ما لا يقل عن 204 آلاف متظاهر، مقابل 161 ألفا قبل أسبوع، بحسب وزارة الداخلية.

كما، تخللت تظاهرات الأسبوع الماضي مواجهات مع الشرطة وشتائم لوسائل الإعلام.

تصاريح للملقحين فقط

واعتباراً من الاثنين المقبل، سيُسمح فقط لحاملي التصريح الصحي أي الأشخاص الملقّحين بالكامل أو الذين يحملون فحصا لكوفيد نتيجته سلبية أو شهادة التعافي من المرض، بدخول المقاهي والمطاعم وصالات العروض والمعارض المهنية أو ركوب الطائرة والقطار والحافلات لمسافة طويلة.

يشار إلى أن القانون الذي تم تبنيه في نهاية يوليو يوسع نطاق الشهادة الصحية المعمول بها لتشمل أماكن عامة جديدة وينص على إلزامية تطعيم مقدمي الرعاية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا
بسبب لفظ خارج في أغنياته.. التحقيق مع مغن مصري شهير بسبب لفظ خارج في أغنياته.. التحقيق مع مغن مصري شهير
الأكثر قراءة
أثارت ضجة بمصر.. أثارت ضجة بمصر.. "فتاة الفستان": هددوني بالرسوب ونفذوا
وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا
بيريرا.. طرده جيسوس ووصف مدرب اتحاد جدة بـ بيريرا.. طرده جيسوس ووصف مدرب اتحاد جدة بـ "المريض"
جريمة جريمة "فتاة العمل الخيري" في مصر.. مفاجأة غير متوقعة!
خرجت من المستشفى.. زوج ياسمين عبدالعزيز يكشف حالتها خرجت من المستشفى.. زوج ياسمين عبدالعزيز يكشف حالتها
فيديو رهيب.. من يعرف هذه القاتلة يخبر الشرطة فيديو رهيب.. من يعرف هذه القاتلة يخبر الشرطة
قبل أن تذهب
العربية تستعرض أجواء الاعتداء الإيرانية على الملاحة البحرية.. بدأت عام 2019
العربية تستعرض أجواء الاعتداء الإيرانية على الملاحة البحرية.. بدأت عام 2019
اكتشف المزيد