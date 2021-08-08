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في دولة أوروبية.. اللقاحات أنقذت حياة أكثر من 38 ألفاً

تطعيم في ألمانيا (أرشيفية من فرانس برس)

في دولة أوروبية.. اللقاحات أنقذت حياة أكثر من 38 ألفاً

معهد روبرت كوخ: الفعالية العالية لحملة التطعيم ضد كوفيد-19 تظهر أن اللقاحات تمهد الطريق للخروج من الجائحة

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دبي - العربية.نت

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أنقذت لقاحات فيروس كورونا حياة أكثر من 38 ألف شخص في ألمانيا، وفق ما أعلن مركز مكافحة الأمراض في البلاد.

وقال معهد روبرت كوخ، في بيان السبت، إنه وفقاً لحسابات نماذج المحاكاة، حافظت حملة التطعيم في الأشهر الستة ونصف الماضية أيضاً على بقاء 76000 مريض مصاب بكوفيد-19 خارج المستشفيات، وحوالي 20 ألف شخص خارج وحدات العناية المركزة.

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أكثر من 706 آلاف

كما أوضح أن حملة التطعيم في ألمانيا منعت أكثر من 706 آلاف حالة إصابة مؤكدة هذا العام، مضيفاً أن "الفعالية العالية لحملة التطعيم ضد كوفيد-19 تظهر أن اللقاحات تمهد الطريق للخروج من الجائحة"، بحسب "أسوشيتد برس".

يذكر أن ألمانيا بدأت في تطعيم السكان ضد كورونا أواخر عام 2020، حيث تم تطعيم أكثر من 45 مليون شخص بشكل كامل، أي 54.5% من السكان.

تطعيم في ألمانيا (أرشيفية من فرانس برس)
تطعيم في ألمانيا (أرشيفية من فرانس برس)

51.8 مليون

من جانبه قال وزير الصحة الألماني ينس شبان السبت إن حوالي 51.8 مليون أو 62.3% تلقوا جرعة واحدة على الأقل.

لكن بعد بداية بطيئة لم تكتسب زخماً فعلياً إلا بدءاً من مارس، انخفض معدل التطعيم في البلاد في الأسابيع الأخيرة.

تطعيم في ألمانيا (أرشيفية من فرانس برس)
تطعيم في ألمانيا (أرشيفية من فرانس برس)

وينتاب المسؤولون قلق من ظهور موجة رابعة من الإصابات مع عودة المسافرين من العطلات الصيفية وعودة المدارس لفتح أبوابها مرة أخرى مع استمرار عدم تطعيم معظم الأطفال والمراهقين.

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