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كارثة.. متحور دلتا يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا

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متحور دلتا كورونا تعبيرية

كارثة.. متحور دلتا يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا

دبي - العربية.نت

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أظهرت إحصاءات أميركية أن 25% من عدد الإصابات بفيروس كورونا لدى سكان مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، كانت من بين المطعمين ضد الفيروس بشكل كامل خلال الفترة بين مايو و25 يوليو. وفق ما أوردت رويترز.

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جاء ذلك في التقرير الأسبوعي لمراكز محاربة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، الذي يستند إلى الدراسات المحلية التي أجريت من أجل تحديد ما إذا كان الأميركيون بحاجة إلى جرعة معززة من اللقاح لتعزيز الحماية من الفيروس.

وشملت الدراسة الجديدة التي تم نشر نتائجها يوم الثلاثاء أكثر من 43 ألفا من المصابين بفيروس كورونا في مقاطعة لوس أنجلوس، الذين تبلغ أعمارهم 16 سنة أو أكثر.

وكانت 10895 حالة أو 25.3% من الإصابات لدى المطعمين بشكل كامل، و1431 حالة أو 3.3% لدى المطعمين بجرعة واحدة و30801 حالة أو 71.4% لدى الأشخاص غير المطعمين.

اللقاحات تحمي من الأعراض الشديدة

رغم ذلك، نجحت اللقاحات في حماية المصابين من أعراض شديدة للمرض، حيث تم نقل 3.2% فقط من المطعمين بشكل كامل إلى المستشفيات، و0.05% وضعوا في أقسام العناية المركزة، و0.25% احتاجوا إلى أجهزة التنفس الاصطناعي.

لكن من بين غير المطعمين تم نقل 7.5% إلى المستشفيات، و1.5% إلى العناية المركزة و0.5% احتاجوا إلى التنفس الاصطناعي.

تراجع فاعلية اللقاحات

وتشير الدراسة إلى أن انخفاض فاعلية اللقاحات تزامن مع تغلب متحور "دلتا" من فيروس كورونا على حالات الإصابة، حيث تراجعت فاعلية اللقاحات من 91% إلى 66%، حسب التقرير.

كان العلماء الأميركيون العاملون لصالح الجهات الحكومية قد قدموا الأسبوع الماضي استراتيجية لإعطاء الجرعات المعززة ابتداء من 20 سبتمبر المقبل، وهم بانتظار التقييمات من إدارة الغذاء والدواء ومراكز محاربة الأمراض.

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