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لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة: كورونا لم ينته بعد.. وهذه توصياتنا

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A medical specialist tends to a patient suffering from the coronavirus disease (COVID-19) at the City Clinical Hospital named after S.Botkin in Oryol, Russia October 26, 2021. REUTERS/Maxim Shemetov
العناية بأحد مرضى كورونا في مستشفى بروسيا التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بالإصابات
فيروس كورونا

لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة: كورونا لم ينته بعد.. وهذه توصياتنا

طلبت من الدول الاعتراف بجميع اللقاحات التي حصلت على تصريح للاستخدام من منظمة الصحة العالمية.. ورفضت مبدأ إثبات التطعيم للرحلات الدولية

جنيف – فرانس برس

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قالت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن وباء كورونا "لم ينته بعد"، ودعت الدول إلى الاعتراف بجميع اللقاحات التي وافقت عليها الوكالة.

وتجتمع لجنة الطوارئ الخاصة بكوفيد-19 برئاسة الفرنسي ديدييه حسين كل ثلاثة أشهر لتقييم الوضع الوبائي.

ديدييه حسين
ديدييه حسين

وبعد اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي، أصدرت بياناً اليوم الثلاثاء أكدت فيه أنه "في حين تم إحراز تقدم من خلال زيادة استخدام لقاحات وعلاجات ضد كوفيد-19، فإن تحليل الوضع الحالي ونمذجات التنبؤ تشير إلى أن الجائحة لم تنته بعد".

وهذه هي اللجنة نفسها التي نصحت في اجتماعها الثاني في 30 يناير 2020 المدير العام لمنظمة الصحة بإعلان حالة طوارئ صحية على صعيد العالم، وهي أعلى مستوى تأهب لمواجهة وباء، وهو ما فعله.

وقالت اللجنة في بيانها الصادر الثلاثاء، إنها قررت الأسبوع الماضي "بالإجماع أن الوباء لا يزال يشكل حدثاً استثنائياً يلحق الضرر بصحة السكان في العالم ويطرح تهديداً بمواصلة التفشي عالمياً والتأثير على حركة التنقل ويتطلب استجابة دولية منسقة".

في توصياتها للدول، لا تزال اللجنة تعارض مبدأ إثبات التطعيم في الرحلات الدولية نظراً إلى التوزيع غير المتكافئ للقاحات في العالم.

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كما طلبت من الدول "الاعتراف بجميع اللقاحات التي حصلت على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ" من منظمة الصحة العالمية.

وحتى الآن وافقت منظمة الصحة العالمية على لقاحات موديرنا وفايزر وسينوفارم وسينوفاك ولقاح حونسون أند جونسون، بالإضافة إلى نسخ مختلفة من لقاح أسترازينيكا.

ومن المتوقع اتخاذ قرار قريباً بشأن لقاح كوفاكسين الذي طوره مختبر بهارات بايوتيك الهندي.

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