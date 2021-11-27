سر "أوميكرون".. هذا ببساطة ما يعنيه اسم المتحور الجديد

فيما ينشغل العالم والأطباء والخبراء بالبحث عن تفاصيل المتحور الجديد من كورونا الذي وصف بالمقلق، تساءل الآلاف من المتابعين لمستجدات الوباء عن سبب تسميته بـ"أوميكرون".

ماذا يعني "Omicron"؟

إلا أن سر التسمية التي أطلقتها أمس منظمة الصحة العالمية على المتحور الجديد متعدد الطفرات، بسيط جدا على مايبدو.

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فعبارة أوميكرون تعني "حرف o" باليونانية، والحرف الخامس عشر في أبجديتها.

أما لماذا أطلق هذا الحرف على السلالة المستجدة، فالجواب سهل أيضا.

الأبجدية اليونانية

إذ اعتادت المنظمة التابعة للأمم المتحدة منذ ظهور كوفيد 19 أواخر العام 2018 على استخدام أحرف من الأبجدية اليونانية، كـ"ألفا وبيتا وغاما ودلتا"، من أجل تسمية المتحورات التي طفت إلى السطح.

وكان متحدث باسم المنظمة أوضح في وقت سابق، حين بدأت شائعات تنتشر عن ظهور متحور يدعى "هيهي" في الصين- اتضح فيما بعد أنها مجرد شائعة لا أساس لها- أن فريقا من المتخصصين تابعاً للمنظّمة العالمية أوصى باستخدام الأحرف اليونانيّة لتسهيل الأمر على غير المتخصّصين.

كما أكد حينها أن الخبراء لا يطلقون أسماء مدن أو بلدان على متحوّرات كورونا عامة.

يذكر أن لجنة استشارية تابعة للصحة العالمية كانت أعلنت أمس، أن المتحور الجديد الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب قارة إفريقيا، شديد العدوى ومثير للقلق، مطلقة عليه اسم "أوميكرون" .

فيما أعلنت وكالة صحّية أوروبية لاحقا أن خطر انتشاره في أوروبا "مرتفع إلى مرتفع جداً".