رغم كورونا أوميكرون.. منظمة الصحة تدعو لإبقاء الحدود مفتوحة

دعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى "إبقاء الحدود مفتوحة" بينها في وقت تكثف فرض القيود على السفر إلى الدول الإفريقية مع تفشي المتحور الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون" في أنحاء العالم.

وقالت المنظمة في بيان الأحد إن "منظمة الصحة العالمية تقف إلى جانب الدول الإفريقية وتوجّه نداء لإبقاء الحدود مفتوحة"، داعيةً الدول إلى "تبني مقاربة علمية" تستند إلى "تقييم المخاطر".

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وأضافت: "من الحيوي دعم الدول التي تتعامل بشفافية مع معطياتها لأنها الوسيلة الوحيدة للتأكد من أننا نتلقى المعطيات المهمة في الوقت الملائم".

كما قالت منظمة الصحة العالمية إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المتحور الجديد أشد عدوى من غيره، أوإذا كان يتسبب في مرض أشد خطورة.

من جهته، دعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا مساء الأحد الدول، التي فرضت على مواطنيه قيوداً على سفرهم بعد رصد متحور "أوميكرون"، إلى رفعها في شكل "فوري وعاجل"، معتبراً أن الإجراء يفتقر إلى "مبرر علمي".

وأعرب في مداخلة تلفزيونية عن "خيبة أمله الكبيرة" حيال إغلاق الحدود "غير المبرر تماماً" والذي يبدو بمثابة "تمييز بحق بلادنا" والبلدان المجاورة التي طاولها الإجراء نفسه.

كما قال رئيس جنوب أفريقيا إن المتحور "أوميكرون" وراء معظم الإصابات في مدينة بريتوريا، مضيفاً: "لا نعلم بعد مدى قوة الإصابة التي يسببها المتحور أوميكرون.. ولن نفرض مزيداً من القيود لمواجهة كورونا في هذه المرحلة".

وحظرت دول عدة، خصوصاً أوروبية، الرحلات الآتية من إفريقيا الجنوبية.

وكانت أنغولا أول دولة افريقية تقرر حظر الرحلات من جنوب إفريقيا وإليها بسبب متحورة أوميكرون التي رأت منظمة الصحة العالمية أنه "مقلق".

في سياق متصل، دعت بريطانيا إلى اجتماع عاجل الاثنين لوزراء الصحة في دول مجموعة الـ7 لبحث التطورات المتصلة بالمتحور أوميكرون.