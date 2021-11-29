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اجتماعات مكثفة للصحة العالمية.. وتوافق حول معاهدة دولية للتصدي للأوبئة

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تعبيرية
فيروس كورونا

اجتماعات مكثفة للصحة العالمية.. وتوافق حول معاهدة دولية للتصدي للأوبئة

ضغط الاتحاد الأوروبي ونحو 70 دولة من أجل التوصل إلى معاهدة ملزمة من الناحية القانونية.. بينما كانت الولايات المتحدة والبرازيل والهند مترددة من هذه الناحية

جنيف - رويترز

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من المتوقع أن تنطلق، اليوم الاثنين، في جنيف اجتماعاتٌ تستمر 3 أيام لمنظمة الصحة العالمية لبحث مستجدات المتحور الجديد من كورونا أوميكرون.

وقال دبلوماسيون، الأحد، إن الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية توصلت إلى توافق مبدئي على التفاوض بخصوص معاهدة مستقبلية للتصدي للأوبئة، وذلك بعد تضييق الفجوة بين طرفين يقود كل منهما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأضاف الدبلوماسيون أن مشروع القرار، الذي تم التوصل إليه في المفاوضات مطلع الأسبوع، سيُعرض على وزراء الصحة لاعتماده في الاجتماع الخاص لمنظمة الصحة العالمية الذي يستمر ثلاثة أيام بدءًا من اليوم.

وجاءت الانفراجة الدبلوماسية وسط قلق دولي متزايد بشأن المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب أفريقيا هذا الشهر والذي يواصل الانتشار في أنحاء العالم.

مسافرون ينتظرون للخضوع لفحص كورونا في مطار جوهانسبورغ في جنوب افريقيا حيث تم رصد أوميكرون أولاً
مسافرون ينتظرون للخضوع لفحص كورونا في مطار جوهانسبورغ في جنوب افريقيا حيث تم رصد أوميكرون أولاً

ويتوقع أن تكون المعاهدة الدولية لتعزيز منع الأوبئة وتحسين التصدي لها جاهزة بحلول مايو 2024، وستغطي مسائل مثل تبادل البيانات وتسلسل الجينوم للفيروسات الناشئة وأي لقاحات وعقاقير محتملة تنتج عن أبحاث طبية.

وقال سايمون مانلي، سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، في بيان: "قد يكون هذا القرار، الخاص بإنشاء هيئة تفاوضية بشأن اتفاقية مستقبلية للتصدي للأوبئة، نهاية البداية فقط، لكن المرونة الظاهرة واتساع نطاق الدعم هما مؤشر جيد على الجهود القادمة".

مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف (أرشيفية)
مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف (أرشيفية)
منظمة الصحة: لم يتضح ما إذا كان كورونا أوميكرون يتسبب بمرض شديد فيروس كورونا فيروس كورونا منظمة الصحة: لم يتضح ما إذا كان كورونا أوميكرون يتسبب بمرض شديد

وضغطت بريطانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي ونحو 70 دولة أخرى من أجل التوصل إلى معاهدة ملزمة من الناحية القانونية. وقال دبلوماسيون الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة، تدعمها دول بينها البرازيل والهند، كانت مترددة في الالتزام بمعاهدة ملزمة.

وقال دبلوماسي أوروبي: "تم الاتفاق على نص مرض جداً بالنسبة لنا. كما أنه يتيح للأميركيين سبيلاً للخروج" من الأزمة مع الأوروبيين حول النص.

وقال دبلوماسي آخر: "إنها نتيجة جيدة.. كان هناك الكثير من حسن النية للتوصل إلى لغة مشتركة".

ونُشرت مسودة هذا القرار على الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية.

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