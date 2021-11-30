جنوب إفريقيا: الإصابات بكورونا أوميكرون تزداد

أعلنت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، أن الإصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" تزداد، مشيرة إلى أنها ستحتاج إلى 4 أسابيع لمعرفة بيانات هذا المتحور.

إلى هذا، قالت الوزارة إنها اكتشفت 87 سلالة لكورونا في البلاد منذ انتشار الوباء.

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بدورها، أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن هناك قلقاً من تقديم بعض الدول معلومات عن متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا دون تقديم أدلة كافية.

وحض مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسيوس، في خطاب أمام المنظمة الدول على اتخاذ موقف "عقلاني ومتناسب للحد من المخاطر تماشياً مع لوائح المنظمة".

كما أضاف أنه "لا يزال لدينا أسئلة أكثر من الإجابات حول تأثير أوميكرون وانتقاله وشدة المرض الناتج عنه وفعالية الاختبارات والعلاجات واللقاحات".

في السياق، أعلنت 17 دولة تسجيل إصابات مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" حتى الآن، وهي كل من: النمسا، وبلجيكا، وبوتسوانا، وكندا، والجمهورية التشيكية، والدنمارك، وألمانيا، وهونغ كونغ، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، والبرتغال، وجنوب إفريقيا، والسويد، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، وإسرائيل.

كما فرضت 69 دولة قيودا على السفر لتجنب تفشي المتحور الجديد للفيروس.