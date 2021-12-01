وزير الصحة البريطاني: لقاحات كورونا ناجعة ضد أوميكرون

في تصريح مطمئن، وإن لم يكن جازماً، رجح وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، اليوم الأربعاء، أن تكون اللقاحات المستعملة ضد كورونا، ناجعة في مكافحة "أوميكرون"، المتحور الجديد من الفيروس.

وأوضح أن السلطات الصحية في البلاد ستحصل على مزيد من المعلومات حول المتحور المستجد خلال الأسبوعين القادمين، مؤكداً أن العلماء يعملون من أجل معرفة الآثار التي تتركها هذه السلالة.

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22 إصابة

كما كشف في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز البريطانية، وجود 22 إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة في المملكة المتحدة.

وفي حين اعتبر هذا العدد من المصابين قليلاً في البلاد، رجح أن ترتفع الأعداد بالتأكيد في الأيام المقبلة.

مقاوم أم لا؟

أتت تصريحات جاويد حول اللقاح وفعاليته، لتعارض ما كان قد أعلن عنه سابقاً كبير الاختصاصيين في البلاد. إذ قال كريس ويتي، كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، إن هناك فرصة معقولة في أن تكون للسلالة الجديدة درجة ما من مقاومة اللقاحات.

يذكر أن بريطانيا كانت أعادت أمس بعض القيود التي رفعت سابقا من أجل مكافحة كورونا، من ضمنها الكمامات. فقد أقر البرلمان أمس الثلاثاء قراراً يتضمن إعادة فرض ارتداء الكمامة في المتاجر ووسائل النقل العام، وفرض حجر صحي 10 أيام على المخالطين للمصابين بمتحور "أوميكرون".

فيما شدد رئيس الوزراء، بوريس جونسون، على أن الحكومة ستعمل على تعزيز اللقاحات في كافة أنحاء المملكة المتحدة.

ومنذ ظهور المتحور الجديد في جنوب إفريقيا، الأسبوع الماضي، عمد العديد من الدول إلى تعليق الرحلات الجوية من دول في القارة الإفريقية.