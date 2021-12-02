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منظمة الصحة: التطعيم وليس الإغلاق هو الحل لكورونا أوميكرون

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An illustration picture taken in London on December 2, 2021 shows four syringes and a screen displaying the word 'Omicron', the name of the new covid 19 variant, and an illustration of the virus. (Photo by Justin TALLIS / AFP)
(تعبيرية)
فيروس كورونا

منظمة الصحة: التطعيم وليس الإغلاق هو الحل لكورونا أوميكرون

مستشار مدير منظمة الصحة العالمية يؤكد لـ"العربية" على ضرورة أن تطعّم كل الدول 40% من سكانها بحلول نهاية هذا العام

العربية.نت

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اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن على كل دولة تطعيم 40% من سكانها ضد فيروس كورونا بنهاية هذا العام.

وقال مستشار مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور بيتر سينغ في حديث مع قناة "العربية" الخميس إن معرفة مدى خطورة المتحور أوميكرون "يحتاج أسابيع"، معتبراً أن هذا المتحور الجديد من فيروس كورونا "قد يكون بمثابة دعوة لليقظة".

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وشدد شينغ على أن "التطعيم هو الحل للقضاء على متحورات كورونا"، معتبراً أن "الإغلاق ليس الحل لمواجهة أوميكرون".

في سياق متصل، صرحت مديرة منظمة الصحة العالمية في إفريقيا بأن الاكتشاف السريع لمتحور أوميكرون من جانب بوتسوانا وجنوب إفريقيا والإبلاغ المبكر عنه "منح العالم وقتاً" للعمل على وقف انتشاره.

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وقالت ماتشيديسو مويتي الخميس: "لدينا فرصة سانحة، لكن يجب أن نتصرف بسرعة ونكثف إجراءات الكشف والوقاية".

ولا يزال الكثير غير معروف بشأن المتحور الجديد، بما في ذلك ما إذا كان أكثر عدوى، كما تشتبه بعض السلطات الصحية، وما إذا كان يجعل الناس مرضى بشكل أكثر خطورة، وما إذا كان قادراً على مقاومة اللقاحات الحالية.

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