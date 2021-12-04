.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أوميكرون "دليل مطلق" على عدم التساوي بتوزيع لقاحات كورونا

  • الخط
An illustration picture taken in London on December 2, 2021 shows a vial with Covid-19 vaccine sticker attached, beside syringes and a screen displaying the word 'Omicron', the name of the new covid 19 variant. (Photo by Justin TALLIS / AFP)
(تعبيرية)
فيروس كورونا

أوميكرون "دليل مطلق" على عدم التساوي بتوزيع لقاحات كورونا

"الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر": أحد الحلول لإيجاد نهاية للجائحة هو تعليق حقوق الملكية الفكرية على لقاحات كورونا من أجل تعزيز الإنتاج

موسكو – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

اعتبر المسؤول عن إحدى أكبر الشبكات الإنسانية في العالم أن ظهور المتحور أوميكرون من كورونا هو "الدليل المطلق" على الخطر الناجم عن معدلات التطعيم غير المنصفة حول العالم.

وقال رئيس "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر" فرانشيسكو روكا في مقابلة مع "فرانس برس" في موسكو الجمعة، إن "المجتمع العلمي حذّر المجتمع الدولي في مناسبات مختلفة من مخاطر المتحورات الجديدة في الأماكن حيث معدلات التطعيم منخفضة جداً".

مركز للتطعيم ضد كورونا في ساحل العاج
مركز للتطعيم ضد كورونا في ساحل العاج

وتلقى نحو 65% من الأشخاص في البلدان ذات الدخل المرتفع جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مقابل حوالي 7% في البلدان الفقيرة، وفق ما تظهره أرقام الأمم المتحدة.

والدول الغربية متهمة بتخزين اللقاحات، في حين حضتها منظمة الصحة العالمية على تجنب التسرع في إعطاء جرعات معززة بينما لم يتلق ملايين في جميع أنحاء العالم جرعة واحدة بعد.

مركز تطعيم ضد كورونا في ماساشوستس في الولايات المتحدة يروج للجرعة التعزيزية
مركز تطعيم ضد كورونا في ماساشوستس في الولايات المتحدة يروج للجرعة التعزيزية

وقال روكا: "هذه مقاربة أنانية من قبل المجتمع الغربي، بل ومقاربة عمياء أيضاً". وأضاف: "إنه أمر لا يصدق، ما زلنا لا ندرك مدى ترابطنا. ولهذا السبب اعتبرت المتحور أوميكرون الدليل المطلق".

وأوميكرون نسخة متحورة من فيروس كورونا أُبلِغ عنها للمرة الأولى في جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر، وهي الآن منتشرة في أكثر من 20 بلداً.

وأدى انتشار متحور أوميكرون إلى إعادة حظر السفر والتشكيك بالانتعاش الاقتصادي العالمي، إضافةً إلى تحذيرات بأنه قد يتسبب بأكثر من نصف الإصابات بكورونا في أوروبا في الأشهر القليلة المقبلة.

وأشار روكا إلى أنه "من الضروري والحيوي تحديد حلول جديدة لإيجاد نهاية للجائحة، والطريقة الوحيدة هي التطعيم، للجميع في أي مكان".

وقال إن أحد الحلول هو تعليق حقوق الملكية الفكرية للقاحات كورونا من أجل تعزيز الإنتاج.

من أحد المصانع التي تنتج لقاح كورونا في جنوب افريقيا
من أحد المصانع التي تنتج لقاح كورونا في جنوب افريقيا
أين ظهر كورونا أوميكرون بداية؟ تصريح لبوتسوانا يخلط الأوراق فيروس كورونا فيروس كورونا أين ظهر كورونا أوميكرون بداية؟ تصريح لبوتسوانا يخلط الأوراق

وهذه الفكرة قوبلت بمعارضة شديدة من شركات الأدوية العملاقة والدول المضيفة لها التي تصر على أن براءات الاختراع ليست العائق الرئيسي لتوسيع نطاق الإنتاج، محذرةً من أن هذه الخطوة يمكن أن تعرقل الابتكار.

واعتبر روكا "إنه واجب أخلاقي. لست ساذجاً. أعرف أن هناك شركات أدوية تحمي براءات اختراعها".

وقال إن "الجانب الآخر من الصورة هو أن الحكومات استثمرت المليارات.. في الأبحاث. لذا أعتقد أنه من غير الأخلاقي ما يحدث حول براءات الاختراع".

ويدعم "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر"، وهو إحدى أكبر الشبكات الإنسانية في العالم، أنشطة الصليب الأحمر والهلال الأحمر المحلية في 192 دولة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ياسمين لزوجها: ياسمين لزوجها: "قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله"
كيف تحور كورونا أوميكرون؟ علماء يرجحون نظرية تقلب الموازين كيف تحور كورونا أوميكرون؟ علماء يرجحون نظرية تقلب الموازين
الأكثر قراءة
رواية جديدة عن المذبحة العائلية المروعة التي هزت لبنان رواية جديدة عن المذبحة العائلية المروعة التي هزت لبنان
جنوب إفريقيا: كورونا أوميكرون يصيب الأطفال وكبار السن جنوب إفريقيا: كورونا أوميكرون يصيب الأطفال وكبار السن
بعد أزمة طلاقها.. شيرين تخرج عن صمتها: أنا حرة ولست مستعبدة بعد أزمة طلاقها.. شيرين تخرج عن صمتها: أنا حرة ولست مستعبدة
لسرعة إنقاص الوزن.. هذه أفضل خيارات لوجبة الفطور لسرعة إنقاص الوزن.. هذه أفضل خيارات لوجبة الفطور
الإعلامية نوال بري: لم أودع الإعلام.. ولبنان لم يعد يشبهنا الإعلامية نوال بري: لم أودع الإعلام.. ولبنان لم يعد يشبهنا
أين ظهر كورونا أوميكرون بداية؟ تصريح لبوتسوانا يخلط الأوراق أين ظهر كورونا أوميكرون بداية؟ تصريح لبوتسوانا يخلط الأوراق
قبل أن تذهب
الساعة 60 | خيوط محاولة اغتيال الكاظمي تتضح.. أصابع الاتهام تتجه لمن بيده السلاح
الساعة 60 | خيوط محاولة اغتيال الكاظمي تتضح.. أصابع الاتهام تتجه لمن بيده السلاح
اكتشف المزيد