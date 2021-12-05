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كورونا أوميكرون يتفشى بأميركا.. وصل 15 ولاية

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كورونا أوميكرون تعبيرية

كورونا أوميكرون يتفشى بأميركا.. وصل 15 ولاية

دبي - العربية.نت

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أعلنت مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي أنه تم تسجيل إصابات بسلالة أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا في حوالي 15 ولاية أميركية حتى الآن، ولكن السلالة دلتا ما زالت تمثل غالبية حالات كوفيد-19 على مستوى البلاد.

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إلى هذا، قالت لقناة (إيه. بي. سي نيوز) في مقابلة "نعم نعلم أن لدينا العشرات من حالات الإصابة ونحن نتابعها عن كثب. ونسمع كل يوم عن المزيد والمزيد من حالات الاشتباه، لذا من المحتمل أن تحدث زيادة في عدد الحالات". ولا تزال هناك حاجة إلى إضافة مزيد من البيانات.

وسجلت 15 ولاية على الأقل حالات إصابة بالمتحور أوميكرون، ومن هذه الولايات كاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت وهاواي وماريلاند وماساتشوستس ومينيسوتا وميزوري ونبراسكا ونيوجيرزي ونيويورك وبنسلفانيا ويوتا وواشنطن وويسكونسن، وفقا لإحصاء رويترز.

وسجلت لويزيانا أيضا حالة اشتباه، بينما كان الشخص المشتبه إصابته في نيوجيرسي قد سافر سابقا أيضا إلى جورجيا، والتي أبلغت أيضا عن حالة إصابة.

مع ذلك، قالت والينسكي إن المتحور دلتا مسؤول عن معظم حالات الإصابة في الولايات المتحدة. وفي ظل قناعات العاملين في قطاع الصحة بأن اللقاحات تحد من دخول المستشفى والوفاة، يأمل مسؤولو الصحة أن يخفف ذلك من تأثير أوميكرون أيضا.

كما أضافت أن من بين 90 إلى 100 ألف حالة إصابة يوميا، 99.9% منهم مصابون بالمتحور دلتا.

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