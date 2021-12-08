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الأمم المتحدة: التطعيم الإجباري ضد كورونا غير مقبول

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NORTH MIAMI, FLORIDA - MARCH 09: A U.S. Army soldier from the 2nd Armored Brigade Combat Team, 1st Infantry Division, prepares Pfizer COVID-19 vaccines to inoculate people at the Miami Dade College North Campus on March 09, 2021 in North Miami, Florida. The soldiers deployed to assist the Federal Emergency Management Agency at the state-run, federally-supported COVID-19 Community Vaccination Center. Joe Raedle/Getty Images/AFP / Getty Images via AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE
من حملة التطعيم ضد كورونا في ميامي
لقاح كورونا

الأمم المتحدة: التطعيم الإجباري ضد كورونا غير مقبول

منظمة الصحة: المتحور أوميكرون انتشر في 57 دولة ونتوقع زيادة عدد المرضى بالمستشفيات

العربية.نت

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أكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه، أن على الدول التي تفكّر في جعل التطعيم ضد كورونا إجبارياً ضمان احترام حقوق الإنسان، مشددةً على أن فرض اللقاحات لم يكن يوماً مقبولاً.

من حملة التطعيم ضد كورونا في الهند
من حملة التطعيم ضد كورونا في الهند

وقالت باشليه في رسالة مصوّرة: "لا يجب تحت أي ظرف كان إجبار الناس على تلقي اللقاح، حتى وإن كان لرفض الشخص الامتثال لسياسة التطعيم الإجباري عواقب قانونية أخرى، بما يشمل مثلاً فرض غرامات".

يأتي هذ بينما قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، إن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا رُصد في 57 دولة وارتفعت حالات الإصابة بكوفيد-19 في دول الجنوب الإفريقي ومنها زيمبابوي، ومن المتوقع أن تزيد أعداد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفيات مع انتشار المرض.

مسافرة تخضع لفحص كورونا في أحد مطارات جنوب إفريقيا حيث رصد أوميكرون للمرة الأولى
مسافرة تخضع لفحص كورونا في أحد مطارات جنوب إفريقيا حيث رصد أوميكرون للمرة الأولى
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وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي عن الحالة الوبائية، إن هناك حاجة لمزيد من البيانات لتقييم شدة الأعراض التي يسببها أوميكرون وما إذا كان تحوره قد يحد من الحماية التي توفرها اللقاحات.

وتابعت المنظمة: "حتى لو كانت شدة الأعراض تعادل أو تقل عن المتحور دلتا، تظل التوقعات بأن يزيد عدد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفيات إذا أصيبت أعداد أكبر من الناس، وسيكون هناك فارق زمني بين زيادة الإصابات وارتفاع الوفيات".

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