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بيل غيتس يحدد الموعد المنتظر.. هذا تاريخ انتهاء الجائحة

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بيل غيتس (أرشيفية- فرانس برس)
بيل غيتس (أرشيفية - فرانس برس)
فيروس كورونا

بيل غيتس يحدد الموعد المنتظر.. هذا تاريخ انتهاء الجائحة

دبي - العربية.نت

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مع انشغال العالم مجددا بمتحور أوميكرون الجديد من كورونا، نزل بيل غيتس إلى الساحة، مجددا، مبشرا بتاريخ انتهاء الجائحة، التي خطفت أرواح الملايين حول العالم.

ففي "مراجعة سنوية" نشرها على مدونته الخاصة، بحسب ما أفادت بلومبيرغ، أمس الأربعاء، توقع مؤسس مايكروسوفت انتهاء خطورة كورونا العام المقبل، 2022.

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تطعيم سنوي كل خريف

كما رجح أن يصبح تطعيم الناس "سنوياً" مع كل خريف، بلقاح خليط مضاد للإنفلونزا وكورونا في آن.

وأعرب رابع أغنى أغنياء العالم، عن خيبة أمله من التطورات الوبائية للعام 2021، معتبرا أنها لم تحقق تحسنا كبيرا في مكافحة الوباء، موضحا أن العام الحالي شهد ارتفاعا في عدد الوفيات عن العام الذي سبقه.

إلى ذلك، أبدى استغرابه من حجم الرفض الذي واجهته حملات التشجيع على تلقي اللقاح أو وضع الكمامات، لافتاً إلى أنه لم يكن يتوقع بعض ردود الفعل التي حصلت في هذا الشأن.

iStock-أوميكرون
iStock-أوميكرون

ماذا عن أوميكرون؟

أما في ما يتعلق بالمتحور الجديد، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أنه أكثر انتشار، لكن أقل فتكاً، فقال: "ليس هناك شك في أن متغير Omicron مثير للقلق.. ولكن العالم بات أكثر استعدادًا للتعامل مع المتغيرات المحتملة أكثر من أي وقت مضى".

إلى ذلك، قدّر غيتس أن تشهد المجتمعات بشكل مستمر تفشي فيروسات وأوبئة مماثلة، إلا أنه أكد أن أدوية جديدة شتظهر لمعالجة أي جائحة مستقبلية".

كما اعتبر أن اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات، ستقلل بنسبة 50% من الفيروسات ومنها كورونا".

يُذكر أن شركة "Merck" التابعة لغيتس، كانت حصلت على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية لمنتجها Molnupiravir ، وهو عبارة عن دواء لعلاج مصابي كورونا.

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