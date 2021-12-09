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فايزر تؤكد: الجرعة الثالثة من لقاحنا حيدت أوميكرون

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التطعيم ضد كورونا بلقاح فايزر (رويترز)
التطعيم ضد كورونا (أرشيفية - رويترز)
فيروس كورونا

فايزر تؤكد: الجرعة الثالثة من لقاحنا حيدت أوميكرون

"قد لا تكفي جرعتان فقط لتحييد المتحور الجديد من كورونا"!

العربية.نت - وكالات

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قطعت شركة فايزر الشك باليقين، مؤكدة أن الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا، أثبت نجاحه بصد أوميكرون، المتحور الجديد الذي ظهر قبل أسبوعين في جنوب إفريقيا، قبل أن ينتشر في عدد من الدول حول العالم.

فقد أعلنت شركتا فايزر وبيونتيك أن لقاحهما فعال ضد أوميكرون، بعد ثلاث جرعات.

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جرعتان قد لا تكفيان!

كما أوضحتا في بيان أنه "وحسب الدراسات التي أجرتها المختبرات، فلا يزال اللقاح فعّالا ضد كوفيد - 19، لاسيّما ضد متحور أوميكرون، في حال أُخذت ثلاث جرعات منه، بحيث قد لا تكفي جرعتان فقط لتحييد المتحور".

إلى ذلك، أضافتا أن "الجرعة الثالثة من اللقاح أظهرت مستوى من الأجسام المضادة المحيّدة لأوميكرون، قريبا من المستوى الملحوظ بعد أوّل جرعتين".

أوميكرون
أوميكرون

الحماية تزداد مع الثالثة!

وأكدت الشركتان أنهما ستتابعان تطوير لقاح محدد لمتحور أوميكرون، آملة في جعله متوفراً بحلول مارس في حال تبيّن أن التكيّف ضروري.

فيما قال رئيس شركة فايزر، ألبير بورلا: حتّى لو أن جرعتين من اللقاح لا تزالان قادرتين على تأمين حماية ضد الأعراض التي قد يتسبب فيها أوميكرون، فمن الواضح، بحسب المعطيات الأولية، أن الحماية ازدادت مع جرعة ثالثة من لقاحنا".

يذكر أنه مع ظهور السلالة الجديدة من الفيروس التاجي، حثت معظم الدول حول العالم مواطنيها إلى أخذ التطعيمات كاملة، فيما دعت أخرى وعلى رأسها بريطانيا إلى أخذ جرعة تعزيزية أيضا، لتفادي الإغلاق، مع انتشار الإصابات بأوميكرون في البلاد.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أمس أن متحور أوميكرون أقل فتكاً وخطورة من دلتا، الذي ظهر سابقا، وتفشى في معظم العالم، إلا أنها أوضحت أنه قد يكون أكثر انتشارا أو انتقالا، محذرة ومنبهة إلى أهمية التطعيم، والتقيد بالإجراءات الوقائية مثل تفادي الحشود وارتداء الكمامات.

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