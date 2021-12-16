منظمة الصحة: علينا القلق من أوميكرون لكن لا داعي للذعر

شدد أمجد الخولي استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية في تصريحات لـ العربية، اليوم الأربعاء، على ضرورة الحذر لمنع انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وأكد أن البيانات حول المتحورات قد تتغير من يوم لآخر، مشيراً إلى أن المنظمة لم تناقض تصريحاتها التي قالتها في بداية أوميكرون.

مادة اعلانية

إلى ذلك، قال الخولي أن "علينا القلق من أوميكرون لكن لا داعي للذعر"، لافتاً إلى أن الوضع بشأن المتحور الجديد ليس واضحا بشكل كامل حتى الآن.

اللقاحات أقل فاعلية

وكانت المنظمة أوضحت اليوم، أن أدلة أولية تشير إلى ان اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 قد تكون أقل فاعلية في الحماية من المتحور أوميكرون الذي ينطوي على خطر تكرار الإصابة به أكثر من السلالات الأخرى.

كما، قالت المنظمة في تحديثها الوبائي الأسبوعي إن المزيد من البيانات مطلوب لفهم أفضل للدرجة التي يراوغ بها أوميكرون المناعة الناتجة إما عن تلقي اللقاح أو التعافي من الإصابة السابقة.

خطر أوميكرون مرتفع

وأضافت "نتيجة لذلك فإن مجمل الخطر من المتحور الجديد المعني أوميكرون يظل مرتفعا جدا"، في تأييد لتعليقات لمسؤولين بالمنظمة خلال إفادة صحفية على الانترنت أمس الثلاثاء، وفق وكالة "رويترز".

وأردفت أن النسبة المئوية لتسلسلات الإصابة بمتحور دلتا المسجلة في قاعدة بيانات المبادرة العالمية لتبادل بيانات الأنفلونزا انخفضت هذا الأسبوع، مقارنة بمتحورات أخرى مثيرة للقلق، وذلك للمرة الأولى منذ تصنيف متحور دلتا كمتحور مثير للقلق في شهر أبريل نيسان.

يشار إلى أن متحور دلتا لا يزال هو المتحور الأكثر شيوعا، إذ يمثل 99.2 في المئة من قرابة 880 ألف تسلسل سُجلت لدى المبادرة العالمية لتبادل بيانات الأنفلونزا من خلال عينات تم جمعها خلال الستين يوما الأخيرة.

لكن الاتجاه آخذ في الانخفاض في نسبة المتحورات ألفا وبيتا وجاما، ومع ظهور متحور أوميكرون.