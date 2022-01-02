أسترالي يحاول الانتحار حرقاً.. محتجاً على قيود كورونا

فيما تفرض أستراليا إجراءات مشددة للحد من التفشي المتسارع لكورونا ومتحوره الجديد أوميكرون، أقدم أسترالي على إشعال النار بنفسه وسيارته، احتجاجاً على تلك القيود.

وأصيب الرجل جراء محاولة انتحاره بحروق خطيرة، بعدما أشعل النار بنفسه وبسيارته أمام أحد المطاعم في ريتشموند، حيث أطلق الرجل قبل إشعال النار، هتافات تندد بالإغلاقات والقيود الصارمة المفروضة في أستراليا، وفق ما نقلت "ديلي ستار".

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وحاول رجال الشرطة الذين كانوا متواجدين في المكان إنقاذ الرجل، كما ساعدهم أشخاص كانوا قريبين منه.

إلى هذا، تسجل أستراليا عشرات آلاف الإصابة يوميا في الأسبوع الأخير، كما زادت حالات الدخول إلى المستشفيات في ولاية نيو ساوث ويلز وسط تنامي المخاوف بشأن الضغوط المحتملة على منظومة الصحة العامة.

وأظهرت أرقام وزارة الصحة أن الحالات التي تم تشخيصها حديثا في نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان، انخفضت إلى 18278 من 22577 في اليوم السابق مع تراجع عدد الاختبارات التي أجريت في يوم رأس السنة بمقدار الربع.

لكن أعداد دخول المستشفيات والتي تقول السلطات إنها تراقبها عن كثب أكثر من إجمالي عدد الحالات، مع التحول نحو التعايش مع الفيروس، قفزت بنسبة 18 في المئة إلى 1066.

وسجلت أستراليا الأحد أكثر من 32200 حالة انخفاضا من 35327 السبت رغم أن ولايتي أستراليا الغربية والإقليم الشمالي لم تنشرا بعد أرقام الإصابات الجديدة، وفق رويترز.