.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شهادات التطعيم المزيفة تؤرق ألمانيا.. وإحداها مرتبطة بجريمة قتل

  • الخط
A sign shows the requirements to enter restaurants and bars as the spread of the coronavirus disease (Covid-19) continues in Frankfurt, Germany, January 18, 2022. 2Gplus rule in Germany means Geimpft (vaccinated), Genesen (recovered) and plus (negative test or booster certificate). REUTERS/Kai Pfaffenbach
لافتة في فرانكفورت تشير إلى إلزامية شهادة التطعيم (أو التعافي من كورونا) والفحص السلبي لدخول المطاعم
لقاح كورونا

شهادات التطعيم المزيفة تؤرق ألمانيا.. وإحداها مرتبطة بجريمة قتل

عدد تحقيقات الشرطة في الاشتباه بشاهدات مزورة للقاح كورونا ارتفع في ديسمبر بعد أن أعلنت السلطات قيوداً جديدة أبعدت المواطنين غير المطعمين عن الحياة العامة إلى حد كبير

برلين – أسوشييتد برس

نشر في: آخر تحديث:

تحقق الشرطة الألمانية في آلاف حالات الاشتباه في تزوير شهادات لقاح فيروس كورونا، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية "دي. بي. أي"، اليوم الأربعاء.

مراهقة تتلقى لقاح كورونا في بون
مراهقة تتلقى لقاح كورونا في بون

وأشارت الوكالة إلى أرقام تم الحصول عليها من 16 ولاية في البلاد، تظهر فتح أكثر من 12 ألف تحقيق للشرطة في أنحاء البلاد.

وذكرت أن عدد التحقيقات ارتفع في ديسمبر الماضي، بعد أن أعلنت السلطات قيوداً جديدة أبعدت المواطنين غير المطعمين عن الحياة العامة إلى حد كبير.

ويمكن أن يواجه أولئك الذين يقدمون أو يستخدمون شهادات مزورة عقوبات شديدة، تتراوح بين الغرامات وأحكام السجن مع وقف التنفيذ وحتى فقدان وظائفهم.

من أحد مراكز التطعيم ضد كورونا في ألمانيا
من أحد مراكز التطعيم ضد كورونا في ألمانيا
تقديرات مرعبة لوفيات كورونا الحقيقية.. "الوباء لم ينتهِ" فيروس كورونا فيروس كورونا تقديرات مرعبة لوفيات كورونا الحقيقية.. "الوباء لم ينتهِ"

وفي سياق متصل، فتح الادعاء العام تحقيقاً في جريمة قتل غير متعمد قامت فيها امرأة باستخدام شهادة لقاح مزورة، لمواصلة العمل في دار لرعاية المسنين، على الرغم من إصابة أفراد أسرتها القاطنين معها بنفس المنزل أسرتها بكورونا.

ومن المتوقع أن يبدأ البرلمان الألماني مناقشة فرض شامل للتطعيم في الأشهر المقبلة، على الرغم من اعتراف المسؤولين الحكوميين بأن الإجراء من غير المرجح أن يدخل حيز التنفيذ قبل عدة أشهر.

وتلقى ما يقرب من 73% من سكان ألمانيا تطعيما كاملاً ضد كورونا، بينما تلقى ما يقرب من 48% جرعة معززة إضافية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حكومة بينيت تهدم مشتل عائلة الصالحية في حي الشيخ جراح حكومة بينيت تهدم مشتل عائلة الصالحية في حي الشيخ جراح
اكتشف المزيد