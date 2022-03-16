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رصد إصابتين بمتحور جديد تماماً من كورونا في إسرائيل

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A boy is tested for the coronavirus disease (COVID-19) at a drive-through site as Israel faces a surge in Omicron variant infections, in Jerusalem, January 10, 2022. REUTERS/Ronen Zvulun
فتى يخضع لفحص كورونا في إسرائيل (أرشيفية)
فيروس كورونا

رصد إصابتين بمتحور جديد تماماً من كورونا في إسرائيل

ظهرت على المصابين أعراض خفيفة من الحمى والصداع وآلام في العضلات لكن لم يحتجا إلى أي رعاية طبية خاصة

العربية.نت

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأربعاء رصد إصابتين بمتحور جديد غير معروف من فيروس كورونا يجمع أعراضه غير الخطرة بين المتحورين "بي ون" و"بي تو".

وبحسب بيان وزارة الصحة فإن "المتحور غير معروف للعالم بعد واكتُشفت الحالتان خلال فحوص أجريت في مطار بن غوريون عند دخول إسرائيل".

وأضاف: "ظهرت على المصابين أعراض خفيفة من الحمى والصداع وآلام في العضلات ولم يحتجا إلى أي رعاية طبية خاصة".

من إحدى غرف العناية المركزة المخصصة لمرضى كورونا في إسرائيل
من إحدى غرف العناية المركزة المخصصة لمرضى كورونا في إسرائيل

وبحسب منسق ملف مواجهة كورونا في إسرائيل سلمان زرقا فإن "ظاهرة المتحورات المركبة معروفة جيداً". وقد قال في حديثه لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "في هذه المرحلة لسنا قلقين".

وعلى ضوء تجدد تسجيل أعداد إصابات مرتفعة في العالم، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عزمه عقد اجتماع مع مسؤولين في وزارة الصحة.

وشهدت عدة دول انتشار المتحور "بي تو"، وأشارت منظمة الصحة العالمية نهاية فبراير المنصرم إلى أنه ليس أكثر خطورة من المتحور "بي ون".

من حملة التطعيم ضد كورونا في إسرائيل
من حملة التطعيم ضد كورونا في إسرائيل
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وكانت إسرائيل أوقفت الشهر المنصرم التعامل بجواز التطعيم الصحي أو "الشارة الخضراء" وأعادت منذ مطلع الشهر الجاري فتح حدودها أمام غير المطعمين.

ويخضع المسافرون الواصلون إلى الحدود الإسرائيلية إلى اختبار التحقق من الإصابة بالفيروس.

وأحصت إسرائيل منذ بدء انتشار الفيروس في فبراير 2020، أكثر من 3 ملايين و700 ألف إصابة بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف وفاة.

وكانت إسرائيل من أوائل الدول التي أطلقت حملة تطعيم طموحة في ديسمبر 2020 بعد توقيعها اتفاقية مع عملاق الأدوية الأميركي فايزر.

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